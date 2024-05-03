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台灣虎航財報／第1季繳出史上最好成績單 EPS 1.92元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航。記者黃仲明／攝影
台灣虎航。記者黃仲明／攝影

台灣虎航（6757）第1季繳出史上最好成績單！3日董事會，通過113年第一季財務報告，營收、獲利同創單季歷史新高，稅後純益8.61億，年增率101%，EPS 1.92元，每股淨值突破10元，來到11.35元。

台灣虎航受惠疫後客運班次恢復及新航點布局，113年第一季營收達42.47億元、年增64%，營業盈餘12.36億元、年增124%，營業毛利率分別高達36%、29%，雖營業外受新台幣貶值影響，稅前淨利10.76億元，稅後純益8.61億，EPS 1.92元，去年同期EPS1.07元，增加0.85元。

展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航表示，持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每日1班，桃園、高雄-大阪增加為每周21班，讓旅客更便捷。

4月2日也再拓展東南亞的飛航版圖，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂桃園-富國島航線，同日也首航桃園-福島航線，7月、8月也預計將增開台中熱門航線布局，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。

台灣虎航 航線

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