五鼎改選 三陽拿一席董事

血糖檢測大廠五鼎生技（1733）昨（30）日召開股東大會，正式通過三陽工業取得一席董事，五鼎董事長沈燕士在新一屆董事會中將續任董座。

三陽對此表示，公司獲邀至五鼎生技擔任一席法人董事，除看好台灣生技業之發展，也著眼於集團多角化經營之布局。

針對今年營運展望，五鼎認為，自行研發應用於加護病房（ICU）的連續式血糖監測器（CGM）正在申請認證，一旦通過有機會在第2、3季獲義大利客戶訂單。五鼎強調，由於該產品用在加護病房，單價高、但是出貨量不會太大， 所幸這家義大利客戶的產品市場分布在整個歐盟，因此十分看好後續表現。

五鼎生技小檔案

五鼎是國內老牌血糖測試大廠，今年3月傳出指標車廠三陽、科技大廠可成資金都已進駐，三陽、可成分別取得五鼎約6%至近10%股權，搶進前三大股東，可成持股甚至超越五鼎董事長沈燕士，登上第一大股東。

不過，隨著五鼎股東會昨日股東會召開，正式拍板三陽取得五鼎一席董事，但日前大買五鼎的可成，在新一屆董事會中並未取得董事席次。

針對三陽及可成資金入主五鼎，五鼎日前說明，三陽公司與五鼎生技同為位在新竹的企業，三陽近年來持續對外投資，被投資標的包括國喬、 農林等公司，由於三陽公司也開始對生技產業有初步的興趣，因此陸續投資五鼎。

針對可成的入主，五鼎認為，可成近年來在生醫領域已有布局，董事長洪水樹更曾經是台大醫學系畢業的耳鼻喉科醫師出身，五鼎與可成兩公司未來有機會產業合作，目前尚在初步探討階段。

針對今年的營運展望，五鼎指出，自行研發應用於加護病房（ICU）的連續式血糖監測器（CGM）正在申請認證，一旦通過有機會在第2、3季獲義大利客戶訂單。五鼎強調，由於該產品用在加護病房，單價高、但是出貨量不會太大， 所幸這家義大利客戶的產品市場分布在整個歐盟，因此十分看好後續表現。

另外，五鼎開發的居家式的CGM今年正申請世界各地的認證，首要地區是向台灣衛福部食藥署申請認證，其他海外市場則會選擇美國及歐盟同步申請認證，由於歐盟的審查時間及審查費用較高，公司預期美國能較快獲得認證。總體而言，五鼎認為，居家式CGM要明年才能完成取證，開始進入市場。