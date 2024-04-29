豐興鋼價 連二周平盤

豐興（2015）昨（29）日廢鋼、鋼筋連續第二周平盤，隨鐵礦行情穩定上漲，每公噸直逼120美元，鋼價易漲難跌，多頭氣勢不變。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料表現偏多。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸361美元，美國貨櫃廢鋼持平為363美元，澳洲鐵礦砂由每公噸116.9美元上漲至118.1美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼、鋼筋、型鋼續開平盤，觀看廢鋼等原物料成本仍有撐，不過受到近日連續大雨影響，市場交投普通。國際廢鋼報價短期雖欠上漲動能，不過上游鐵礦砂價格則持續上揚。

豐興本周廢鋼盤價每公噸1.11萬元，鋼筋1.97萬元，型鋼平盤2.67萬元。

法人表示，豐興第1季營收小幅年減2.84%，在成本、費用控管得當下，首季每股稅後純益表現優於去年同期。豐興30日舉行法說會。

法人分析，國際鐵礦砂在大陸官方出手管控鋼廠生產下，市場預期鋼價有撐、底部轉穩，帶動鋼筋市場氛圍轉佳，鐵礦砂也跟著反轉向上。至於美國廢鋼則受美元上漲、亞幣下跌而小跌，而日本廢鋼因日幣續貶帶動出口報價微幅下跌，報價量則有增加。