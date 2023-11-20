中信金（2891）、國泰金（2882）十月賺贏富邦金（2881）！ 專家：期待永豐金11月開出紅牌

金融10月獲利全公佈

14家金控股在10月的獲利，共賺進252.3億元，相較去年的獲利慘況，現在年增接近2倍；而累計稅後純益，累計為3647億元，看來要挑戰全年4千億元已經八字有一撇囉。而這個月大多還是由銀行業務表現所帶動，而壽險仍受到美債價格下滑略有影響外、證券業也因為10月成交量略為萎縮，普遍表現遲緩。目前距離年底只剩2個月可以衝刺，也攸關明年配息條件，還是要上緊發條努力拚一搏呀。

這次10月自結，令市場驚豔的兩檔金融股，主要是國泰金與中信金。

國泰金（2882）：在年底前，持續彎道超車，各家子公司核心業務穩定成長，整體金控累計EPS成長率也總算在10月轉正，年增率3.7%，大樹金難得成長率贏過富邦金啊！ 中信金（2891）：同樣也是子公司各項業務都維持穩定，尤其銀行、壽險均有穩定的收益挹注，目前獲利達成率為173.55%，在所有金控股當中也是名列首位，明年配息能不能擺脫「一元金」，令人期待。

不過除了這兩檔以外，老牛在下方還有列出其它金融股一起觀察，繼續往下看吧！

截至10月自結，累計EPS達成率超過去年全年表現的共有12家金融股，相關數據如下。

2023年累計EPS達成率>100%（9金3銀）：

華南金、富邦金、國泰金、開發金、玉山金、元大金、兆豐金、國票金、中信金、彰銀、京城銀、聯邦銀

目前累計EPS達成率95％（但未超過100％），準備聽牌的有：永豐金，期待11月開出紅牌囉！

代表年底前剩下的月份只要躺著賺，獲利都會比去年表現優異，當然賺越多股民才能領越多啦！

在本月的金融股獲利追蹤文章中，老牛以4家金控股來做說明：華南金、玉山金、兆豐金、開發金：

兆豐金（2886）：兆豐金10月稅後純益17.98億元、EPS為0.13元；累計前十月稅後純益為288.26億元，有機會挑戰突破全年300億元的門檻，累計EPS為2.05元、年增79.8%，傲居累計獲利成長第二名，僅次於京城銀。其中兆豐銀行累計前10月稅後純益274.7億元，年增48.7%，為主要成長的貢獻來源；而兆豐產險單月稅後純益為0.26億元，累計前10月則是-15.21億元，虧損幅度也逐漸縮小！ P.S.兆豐金決議將發行3.5億股，用於轉投資兆豐產險、強化財務結構所用，其中10%將對外公開承銷。預定現增價為32元，以收盤價38.5元（11/13）來看，便宜了6.5元也就是20.3%溢價空間（報酬率），預計11月底前展開募集，有最新消息老牛會在提醒夥伴哦！ 開發金（2883）：開發金10月稅後純益12.72億元，月減約四成、EPS為0.07元；累計前10月稅後純益188.32億元，年減8.3%，累計EPS 1.12元、年減8.9%。四大子公司以凱基證券、凱基銀行及開發資本，10月單月獲利較前月表現佳，而中壽10月稅後純益為11.07億元，是前月21.75億元的一半左右，也是這次單月獲利較上月衰退4成的主因。而金管會研擬「明年配息限制」的消息，股價從第二季以來持續挖地瓜，關鍵在年底剩下兩個月，獲利能不能拉抬才是關鍵。

P.S.「35檔金融股」股利已全數發放，預計年底老牛將整理明年度的預估股利，敬請期待囉！

老牛整理了35檔金融股便宜價即時監控資訊，包含「買點監控」、「每月獲利」、「預估股利」、「歷年獲利表現」。並且在9月將原先25檔金融股納入「證券股」至35檔，目前包含14家金控、11家銀行股、10家證券股，還有「存多少張月領一萬元」的數據參考等功能，未來會有更多金融股數據整合進來，夥伴們就可以即時查看囉！

10月金控股獲利開獎

10月銀行股獲利開獎

彰銀（2801）10月EPS為0.1元，今年EPS累計為1.04元 京城銀（2809）10月EPS為0.26元，今年EPS累計為4.31元 台中銀（2812）10月EPS為0.11元，今年EPS累計為1.05元 臺企銀（2834）10月EPS為0.09元，今年EPS累計為1.12元 高雄銀（2836）10月EPS為0.04元，今年EPS累計為0.6元 聯邦銀（2838）10月EPS為0.05元，今年EPS累計為0.89元 遠東銀（2845）10月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.92元 王道銀行（2897）10月EPS為0.06元，今年EPS累計為0.8元

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