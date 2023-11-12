金控法說連發 點火行情

美國聯準會（Fed）去年至今鷹派升息，新台幣與美元利差維持高峰，挹注今年以來國銀換匯交易（SWAP）大賺，今年前十月有十家金控累計獲利超越去年全年，11月金控密集召開法說會，外資搶先布局十檔上市金控股，推高金控股股價走高。

玉山金11月2日舉行法說會後，本周起，中信金、永豐金、台新金、華南金及富邦金，將接棒舉行第3季法說會。預期法人將具焦SWAP收益可挹注銀行獲利到何時、各銀行的利差與手續費收入，及壽險子公司投資收益等。

另外，市場預料，各家金控獲利報佳音，有機會釋出明年股利方向，因獲利走高，股利超越預期氣氛上升。

根據統計，在金控法說會11月起跑之時，外資先敲進十檔上市金控股，統計11月以來至上周五（10日），十檔上市金控股的外資持股比增加0.1到0.5個百分點，包括中信金、玉山金、台新金、永豐金、第一金、國泰金、華南金、元大金、開發金、兆豐金。

外資尤其偏愛核心子公司以銀行為主體的中信金與玉山金，持股比分別增加0.5與0.3個百分點，推升中信金外資持股比站上37.3％，玉山金站上30.4％，成為上市金控股第一與第二高。台新金、永豐金、第一金持股比均增加0.2個百分點。

已在11月2日舉行法說會的玉山金，前十月稅後純益180.2億元，創同期新高，年成長四成，主因子公司玉山銀財富管理成績穩健，以及受惠SWAP收益挹注銀行獲利增加。

中信金將在本周一（13日）舉行法說會，前十月稅後純益535.93億元，創歷史同期新高。中信金總經理陳佳文已釋出訊息，子公司中信銀今年全年有機會賺破500億元，中信銀為中信金主要上繳股利子公司，代表中信金明年股利有機會超越今年。

永豐金也將在周一舉行法說會，前十月稅後賺168.11億元，續創歷史新高，超越去年全年獲利，預期今年全年獲利有望同步創新高，股利也將有機會超越今年。

法人表示，金控展望年底與明年銀行獲利展望，出現兩好三壞訊息。兩好包括手續費收入增加、放款需求回溫；三壞則包括：2024年利差將收斂、SWAP機會財不如今年、企業還款能力待觀察等。

法人分析，資本市場回溫，推升財富管理手續費收入，促使銀行財管相關獲利擺脫去年窘境，加上國人出國熱潮，挹注海外刷卡簽帳金額增加，成為銀行手續費收入動能成長關鍵。Fed升息告段落，市場普遍預期台灣央行第4季利率不動，財富管理投資人回籠，挹注銀行財管業務成長。