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國泰金漲幅7.35% 居金融股冠軍、市值排名台股第八大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股10日以20,708.84點收盤，上漲148.07點，各類股中，金融類股指數以1,948.76點作收，創下歷史新高，漲幅2.73%，由國泰金（2882）領軍上攻，終場收在55.5元，上漲3.8元，漲幅7.35%，為金融股漲幅冠軍，單日市值大增557億元至8,141.41億元，排名台股市值第八大。

台股早盤以20,582.12點開出，盤中高點一度達20,765.82點，終場收在20,708.84點，各類股表現中，航運股漲幅最高，終場大漲6.34%，占大盤成交比重17.7%；水泥類股收漲3.06%；金融類股也是領漲指標，指數收在1,948.76點，上漲51.96點。

金融股由國泰金領軍上攻，股價收在55.5元，上漲3.8元，漲幅7.35%；京城銀收漲6.78%、群益證收漲4.42%、華南金、國票金、中信金、開發金等漲幅超過3%。

國泰金4月稅後純益137.4億，累計今年前4月稅後純益509.4億元，創歷史次高，每股純益（EPS）為3.53元，各子公司核心業務成長動能強健，獲利亮眼；子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利都創歷史新高，國泰人壽累計純益創歷史次高。

國泰金獲利表現亮眼，推升股價強漲，單日市值也大增557.43億元，以市值8,141.41億元，居台股第八大市值公司；以台股前十大市值來看，金融股就占了3家，除了國泰金，富邦金以市值9,344.75億元，排名第六大，中信金則以7,348.44億元，排名第九大市值公司。

根據證交所統計，台股市值前十大公司依序是台積電、鴻海、聯發科、廣達、中華電、富邦金、台達電、國泰金、中信金、台塑化等。

台股 國泰金

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