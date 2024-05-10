金融股今年為何如此飆？ 她解析「2大利多」：挾持獨特的高股息行情！

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聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

編按：原文發文時間為5月8日。

【文．百變金融女王】

近期傳言ETF大換股，5月份有00878（刪6金）、00919（1金）、00940（6金刪1金）、00939（1金），6月份有00929、0056（2金）。

以上是法人預估的結果。不代表最終換股名單。我特別標出和金融股相關，納入比刪除多。所以ETF換股，對金融股算利多。往年5、6月，大家追逐的高股息行情，許多個股已經不算高股息，而半數金融股還有「還原殖利率」6％以上。

今年有許多個股已經沒有高息，例如：

中鋼配0.35／股價24.9=1.4％

統一配3／股價76.5=3.9％

台泥配1／股價32=3.1％

中華電配4.75／股價126=3.7％

緯創配2.6／股價114.5=2.2％

神基配4.99／股價104=4.7％

和碩配4／股價99.5=4.0％

廣達配9／股價267=3.3％

鴻海配5.4／股價169.5=3.1％

仁寶配1.2／股價35.85=3.3％

但電子股本來就是以成長為目標。

今年的金融很強，我看到2檔，都是因「高現金殖利率」，造成一路大漲。

元大期，今年從60漲到88.1。配5元。

京城銀，今年從40漲到57.5。配3元。

還有中信金，今年從28漲到36。配息1.8元。我個人覺得是雙利多造成，「高現金殖利率」＋「進入高股息ETF」。

近期傳言可能納入那幾檔金融股，也一直金金漲。

所以金融股有2個可能的利多消息：

1.傳言納入高股息ETF，但也有刪除。

2.今年高股息的公司不多。反而造成金融挾持獨特的高股息行情。

打算看好戲就好。我是以領息為目標，所以我只低收不追高。期待金融指數可以站穩前高1944。如果站穩，那還有機會再漲一波。

開心。近期股市漲不停及強勢的股票，台積電、鴻海、金融，我剛好都有。

以上純屬記錄個人操作策略及資訊探勘心得。僅供參考，不建議作為投資依據。

◎本文獲「股市爆料同學會」授權轉載，原文：2024年4月金融股Eps及成長率

00878國泰永續高股息 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 2891中信金 6023元大期 京城銀 台積電 殖利率 金融股 高股息

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