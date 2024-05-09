這檔汽車 AM 股首季獲利創新高 直接跳空漲停鎖死

AM車燈大廠帝寶（6605）8日公告第1季財報，稅後純益8.86億元，較去年同期大增近一倍，每股純益來到5.34元，創下單季歷史新高。9日股價開盤直接跳空漲停鎖死，股價重返月線之上至216元。

帝寶公告第1季財報，合併營收48.51億元，年增5.8%，稅後純益8.86億元，年增97.5%，每股純益衝上5.34元，較去年同期的2.7元大增，也比去年第四季的3.83元增加39%，創下單季歷史新高。

帝寶為汽車車燈大廠，主力為美國市場，業者表示，在 State Farm 的效益加持下，今年獲利表現看好。美國最大汽車保險公司 State Farm 在汽車外觀件全面開放使用AM零件，提供車主保險換修，在美國適用的區域並不斷擴大，使帝寶在美國市場的營業規模與獲利能力都大幅提升。

由於 State Farm 採用的產品必須經過 CAPA 認證通過，提供的換修價格也優於一般美國汽車零組件的銷售通路，帝寶毛利率去年毛利率皆穩在30%之上，相比2022年第一季以前多維持在20幾%，去年第4季毛利率32.17%，今年第1季毛利率更拉升為35.77%。