美股漲跌互見 法人：台股關注企業業績
美股主要指數8日漲跌互見，道瓊指數上漲172.13點，那斯達克指數下跌29.8點。法人表示，台股可能維持高檔震檔走勢，企業第1季財報及4月營收，是近期市場關注重點。
美國10年期公債殖利率揚升，美股主要指數8日漲跌互見，道瓊工業指數上漲172.13點，漲幅0.44%；標準普爾500指數收在平盤5187.67點；那斯達克指數下跌29.8點，跌幅0.18%；費城半導體指數上漲5.5點，漲幅0.12%。
國內外產業訊息方面，長榮航指出，今年貨運需求很好，上半年淡季不淡，4月貨運收入高於3月，往年4、5月是淡季，今年4、5月不錯，主要受惠電商、人工智慧（AI）伺服器、汽車零組件市場需求暢旺。
伺服器滑軌廠川湖表示，隨著市場整理告一段落，加上AI伺服器需求帶動，川湖第2季營運會優於第1季，下半年表現將超越上半年。此外，川湖在輝達（NVIDIA）新推出的AI晶片GB200，將扮演重要角色，預計今年底、明年會開始帶來貢獻。
代工廠緯創4月合併營收約新台幣726.43億元，年增16.93%，創同期新高。緯創看好今年AI伺服器出貨逐月成長，全年目標維持三位數成長。
機上盒晶片廠揚智董事會決議辦理減資彌補虧損，減資比率約40%，以改善財務結構，減資後實收資本額將約11.7億元。
法人表示，台指期夜盤小跌2點，台股可能維持高檔震盪走勢。近期為企業第1季財報及4月營收公布高峰期，相關業績是市場關注焦點。
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