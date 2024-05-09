美股漲跌互見 法人：台股關注企業業績

美股財報至此可說暫時告一段落，只剩5月22日的輝達財報較受市場關注。截至5月3日止S&P 500企業已有401家公布財報，優於市場預期的比例高達75%。四大CSP廠微軟、Meta、Google和亞馬遜，也給出積極的資本支出目標，進一步提振市場對科技股信心，有助目前估值已經開始偏高的美股持續走高。

2024-05-08 23:32