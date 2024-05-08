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永豐實財報／毛利率跳升、獲利倍增 首季 EPS 0.93元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

永豐實（6790）8日公告第1季財報，營收26.02億元，年增4.5%，營業利益3.15億元，年增116%，單季毛利率26.56%，較去年同期提升近6個百分點，主要反映原物料價格回跌、加上高毛利、高單價商品持續推出，歸屬於母公司業主淨利2.49億元，年增112%，單季每股純益0.93元。

永豐實主要營收來源來自自有品牌家庭用紙、清潔用品的製造及銷售，家庭用紙著名品牌為五月花、得意、柔情，為台灣第一大家庭用紙製造廠商，市占率達35%，另外，公司以多品牌策略持續拓展海內外潔品市場，目前在國內市場的市占率達33%。

永豐實今年首季營運好過去年同期，主要是中國大陸市場經過一年的解封後，市場需求逐漸回籠，營運表現好轉，另外，台灣市場受惠於農曆年前的居家清掃需求，加上檔期促銷活動也有不錯的成績，雙雙推升業績表現。

此外，永豐實投資10億元建置的新紙機，符合公司規劃，在去年12月量產，新增產能上看二成，並有利永豐實市占率再攀升。永豐實表示，新紙機與加工設備完成後，精進產品升級與推陳出新的能力。除了提升消費者體驗，也希望能進一步拓展應用場景，創造更多需求。

營收

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