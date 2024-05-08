美股企業首季財報靚 定期定額布局美國科技基金

美國標普500指數企業2024年首季財報亮眼，結果顯示獲利持續回升且雲端業者正積極導入AI發展。法人表示，儘管聯準會降息時程可能延後至9月甚至第4季，但市場依舊看多美股後市，尤其受惠於油價上漲與AI議題發酵等助攻下，特別看好美國能源與科技類股。

根據高盛統計，截至5月3日，S&P500指數中已有401家公司發布第1季財報，財報優於預期的比例達75%，明顯優於預期的比例達59%，其中必需性消費、健康醫療、及資訊科技等三大產業優於預期比例皆高達85%。

受惠於亮眼的財報與強勁的資本支出展望，摩根士丹利上調美國四大雲端業者(微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜)的雲端銷售年增率，預計從2023年的19%攀升至22%；同時，也上調全球十大雲端業者(不含亞馬遜)在2024年的雲端資本支出年增率，自26%上調至44%。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美股盤勢仍受兩大因素影響，包括企業獲利增長及聯準會降息時程，目前市場預估，美股企業今年與明年的獲利分別將有9%與13%的年增率，意味著美股企業今明兩年都處於上升周期；若觀察今年各季度獲利預測，第1季的年增率處於低點後就會逐季上升。

林元平接著說，原先市場擔心，若聯準會遲遲不降息，美股本益比將會呈現收縮態勢，所幸美股財報預期亮眼，搭配健康的經濟環境，抵銷聯準會降息時程的不確定性，若聯準會稍有降息動作，或有更明確的鴿派論調，對股市而言會是加分效果。

林元平說，2024年GTC活動之後，投資人的觀念開始發生改變，包括：數據中心AI加速器的潛在市場規模可能比市場預估來得大；產業面也更加相信生成式AI的重要性，並藉由它提升內部工作效率，再進行產品差異化。

在強勁的需求下，AI的硬體製造商獲利增長的持續性可望優於市場預期。林元平說，雲端平台業者或軟體公司等AI相關獲利的貢獻，預估要到2025年以後才會更加明顯；整體而言，持續看好科技產業由AI領銜並呈現百花齊放的格局，建議投資人可定期定額布局美國科技類型基金，交由專業經理人依照個股評價與市場分析，適當進行動態持股調整，為投資人創造更好的收益。