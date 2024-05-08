台股開盤下跌49點力守20,600點 台積電開低6元

台股8日開盤指數為20,604.18點，下跌49.35點。台積電（2330）開盤價為794元，下跌6元。

群益投顧表示，對應鉅量美債將標售，股市臨壓震盪可能性轉增。8日盤勢料承壓躊躇；格局上，大盤原始向下跳空缺口受阻機率偏高。指數進入本波原始向下跳空缺口，盤勢料將轉趨觀望震盪；短線盤面缺乏趨勢性大的強勢族群領航。以個別題材股擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.金控合併─此前京城銀行招親，市場傳中信金控（2891）已向京城銀行出價、有意以500億元併購，後又傳永豐金控（2890）及元大金控（2885）進入第二輪出價。新光金（2888）4月26日通過與台新金（2887）合併案續行研究，台新金5月3日法說會中表示，只要認為好的(合併)都會審慎評估研究。

2.低軌衛星概念股─去(2023)年台灣太空國際年會(TASTI)，會中提及國家第三期「國家太空科技發展長程 ( B5G )計畫」從2019年開始，十年投入251億元，現在加碼超過400億元。台灣自主研發氣象衛星有成繼福衛7號氣象衛星後，今年再度成功讓獵風者號上太空，參與台廠逾20家，自製率達到三成五。

周二（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,884.26點，上漲31.99點、漲幅0.08%；S&P500指數上漲0.13%；那斯達克指數下跌0.1%；費半指數下跌0.74%。台積電ADR下跌1.2%，收在141.11美元，較台北交易溢價14.2%。

三大法人周二集中市場合計買超121.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超69.9億元，投信買超47.2億元，自營商（自行買賣）買超18.8億元，自營商（避險）賣超14.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.06億元偏空部位，自營商則布局0.12億元偏多部位。兩主力籌碼變動不大，淨偏多部位皆降至2億元左右，中性偏多看。選擇權未平倉部分，5月W2週選賣權最大未平倉上升100點至20,300點，買權最大未平倉上升200點至20,800點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼1,649口空單，日盤則加碼2,193口空單，未平倉淨空單增至-17,059口；十大特定法人加碼1,084口空單至-8,034口。外資周二小幅加碼做空，淨偏空部位仍高，偏空看待。十大特法加碼空單，淨空單口數仍高，偏空看待。

周一夜盤雖隨著美指期走升，但未能消化4月15日向下跳空缺口帶來的賣壓，周二早盤上拉至缺口起點時湧現賣壓，但也未跌破缺口終點。籌碼方面，三大法人連兩日同買現貨，追價意願高，惟外資期貨依舊偏空。

觀察2021年台指期轉為窄基指數時，外資長期持有萬口以上的淨空單。今年4月底確定台指將轉為窄基指數後，外資可能將複製當時的慣性，降低外資期貨籌碼的參考性。台指期已連續兩日於缺口震盪洗盤，今日有望突破區間進行表態，使波動放大。