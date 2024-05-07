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當沖會讓投資人慘賠？證交所回應了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

當沖會讓投資人慘賠？近來市場上不少似是而非的聲音，讓證交所跳出來導正視聽。證交所晚間表示，投資人進行當沖交易亦有獲利，並非均為虧損；當沖交易有利於降低投資人避險成本 ，而當沖降稅為資本市場帶進良好的流動性，有助吸引長期投資者及機構法人，提升市場能見度，不宜以損益來評斷當沖交易之優劣。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期一年；2018年4月28日首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期三年，優惠即將於今年12月31日屆期。金管會3月間已將稅式支出報告及建議案送交財政部，期盼爭取三度延長稅率減半。不過，市場對於當沖行為出現正反兩面看法。

證交所表示，當沖交易為中性的交易制度，如同其他交易制度，是由投資人自行決定是否運用，充分提供投資人交易策略之彈性，投資人依自己之判斷決定運用何種交易工具，當沖交易除賺取頻繁買賣之微小價差外，亦是避險停損之工具，當投資人發現市場走勢不利或是方向看錯，可用先買後賣或先賣後買方式，沖抵其部位，讓損失不致擴大，反有助於降低其交易風險，而降稅措施可有效降低投資人的避險成本，市場的避險成本愈低，愈能提升投資人交易之意願及機會。

近來，外界將總市場當沖賣出金額減當沖買進金額，再扣除證交稅、手續費，推估當沖投資人慘賠，惟投資人交易策略多元，當沖僅為一環，僅以帳面賣出減買進金額而定論，尚難以得知投資人整體獲利狀況，恐有失真，投資人進行當沖交易亦有獲利，並非均為虧損。

證交所強調資本市場需能有效發揮協助企業籌資、發展國民經濟的目的。活絡的資本市場，方能讓上市公司展現其真正的價值，且對於許多長期投資者，投資決策取決於該市場是否具有足夠的流動性，要買買得到、要賣賣得掉，當沖降稅為資本市場帶進良好的流動性，有助吸引長期投資者及機構法人，提升市場能見度，故不宜以損益來評斷當沖交易之優劣。

證交所提醒，投資者在進行任何交易前，均必須應瞭解各項交易之相關風險後再進行，證交所也會密切注意市場交易變化持續強化相關教育宣導。

證交所

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