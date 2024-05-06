蘋果春季發表會來了 蘋概股有戲？法人曝這時才是買點

蘋果 （Apple）預計台灣時間5月7日晚上10時舉辦「Let loose」線上特別活動，市場預期將有多款新品亮相，其中最受矚目的當是iPad Pro可望搭載具更強大的AI功能；法人看好蘋果股價還可望創高，相關台股蘋概股也將跟著受惠，不過，根據以往的經驗，接近新品開賣日才是尋找好買點的時間點。

台股6日開高走高，盤中一度拉升至20,639.9點，上漲309.58點，終場收在20,523.31點，上漲192.99點，漲幅0.95%，蘋概三王的台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等都以紅盤作收，光是台積電及鴻海合計就貢獻大盤指數約104點。

蘋果春季發表會將登場，市場預期包括新款iPad Pro 、iPad Air 、Apple Pencil 及巧控鍵盤將正式亮相，尤其是可能推出蘋果首款人工智慧（AI）平板，搭載更強大的AI功能，更受到市場的高度關注，法人看好台股相關供應鏈將可受惠。

鴻海寫下最強4月營運表現，單月營收5,109億元，重返5,000億元大關，月增14.16%，年增19.03%，累計今年前4月合併營收1.83兆元，年減3.11%；第2季雖是傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度約與目前市場預期相當，預估本季營運可優於首季及去年同期的表現。

營收亮眼加上蘋果春季發表會的題材，激勵鴻海股價跳空開高後走高，一度衝達168.5元，創下2008年8月以來、逾15年新高，終場收在167.5元，上漲11.5元，漲幅7.37%，逐步朝200元關卡挺進。

大立光4月合併營收34.58億元，攀上三個月來高點，創近四年同期最佳，月增0.2%，年增20%，累計今年前4月合併營收147.71億元，年增23%；5月拉貨動能與4月相當。

大立光同樣挾著營收及蘋果春季發表會題材，今日股價以2,245元開高，一度達2,260元，終場收在2,250元，上漲35元，漲幅1.58%；另外，權王台積電則是收在786元，上漲6元，漲幅0.76%。

蘋果春季發表會新品將亮相，法人看好台股相關供應鏈將受惠，不過，蘋概股到底要在什麼時候買？法人表示，根據過往經驗，蘋果發表會後可能見到高點，因此，最好的買點並不在這個時點。

證券分析師張陳浩表示，蘋果這次將發表的新品中，市場最關注的是有望搭載更強大AI功能的iPad Pro新品，且市場普遍預期，除了AI功能之外，還有其他有感的升級，因此看好蘋果股價表現，有機會因為iPad Pro新品上市再往上衝高。

張陳浩坦言，過往經驗是，新品發表會時可能見到股價高點，之後呈現整理走勢，在接近開賣日時，視預售及開賣後的成績，再展開新一波的漲勢，因此，在找蘋概股的買點時，可能落在發表會後到接近開賣日時。

張陳浩認為，除了蘋概三王之外，其他供應鏈包括軟板的台郡（6269）、台光電（2383），還有鴻海集團的正崴（2392）等，也值得留意；他表示，隨著蘋果股價上漲，帶動市場對蘋概股的期待心態，預期大立光在第2季到7月間，股價可望有表現機會。