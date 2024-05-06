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台新正面評估併購機會 新光金應聲大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

新光金（2888）4月26日通過與台新金（2887）合併案續行研究，對此台新金總經理林維俊於5月3日法說會中表示，只要認為好的都會審慎評估研究，以正面態度評估可能併購機會。消息釋出新光金6日盤中大漲逾3%，成交量超過12萬張，衝進成交量排行前三名。

林維俊表示，對於新光金合併案，公司不對個案評論，但針對可能案件只要認為好的都會審慎評估研究，透過合併壯大規模、提升競爭力，且對整個台灣金融業發展是好的，會以正面態度評估可能併購機會。

除了新光金大漲，台新金盤中也上漲逾2%。新光金、台新金兩大金控系出同源，互相有持股關係，2022年5月新光金董事會曾提出合併研究，當時台新金已對新光金發出合併意向書，但因時任公司派不接受換股比例而無疾而終。

如今合併案捲土重來，新光金5/28發布重訊，強調推動合併的三大原因，最重要的就是能有效解決新壽龐大資本缺口，並扭轉經營困境。由於新光金最大主體為壽險業務，對金融市場的敏感度相當高，獲利變化較大，合併可以平衡目前偏重於壽險業務的情形，讓銀行、證券業務比重能跟著提升，有助新光金穩定發展。

新光金董事會通過與台新金的合併研究案後，接下來將透過投資顧問公司進行合併評估，再送交董事會決議，董事會通過後，再送金管會。對於新光金與台新金合併研究一事，金管會表示，當前最重視的是新光金為人壽增資所辦理的現金增資案能順利完成，合併案則不作評論。

台新金 壽險業 新光金

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