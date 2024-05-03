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蘋果股價漲 蘋概三王同步跟進、大立光挑戰月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果財報優於預期，帶動蘋概股上漲。 路透
蘋果財報優於預期，帶動蘋概股上漲。 路透

蘋果財報出爐，業績優於華爾街預期，且將實施美國有史以來最大的庫藏股計畫，將買回1,100億美元股票，周四股價上漲2.2%，以173.03美元收盤，盤後更一度強漲逾7%；台股相關蘋概股則由蘋概三王領漲，台積電（2330）跳空開高大漲，鴻海（2317）盤中上漲近2%，大立光（3008）更是大漲逾2%。

在截至3月30日的第2季，蘋果營收908億美元，下降4.3%；略高於分析師平均預期的903億美元；每股盈餘1.53美元，超過分析師預估的1.5美元。

蘋果將現金股利提高至每股25美分，提高4%或1美分，符合預期，另外，將額外回購1,100億美元股票，根據市場研究業者Birinyi Associates回溯至1999年的數據，比該公司在2018年創下的1,000億美元庫藏股紀錄還高。

蘋果不提供正式財測，但庫克對本季整體營收透露，預計能實現「低個位數的增長」；根據LSEG數據，華爾街預期營收可成長1.33%到828.9億美元；在財報電話會議上，蘋果財務長梅斯特里表示，預計本季iPad銷量將有兩位數的年增幅，服務部門預計將繼續保持過去兩季的高速增長。

蘋果股價周四以173.03美元收盤，漲幅2.2%，盤後股價勁揚，一度上漲逾7%；

蘋果股價回神激勵今日台股蘋果概念股的表現，蘋概三王齊漲，台積電早盤以788元開出，上漲16元，漲幅2.07%，盤中漲幅減至1%以內。

鴻海早盤以157.5元開出，上漲3.5元，漲幅2.27%，股價一度拉升至159元，盤中漲幅近2%；大立光以2,210元開出，一度拉升至2,265元，衝上月線，盤中漲幅逾2%。

台積電 大立光 營收 蘋果概念股 鴻海

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