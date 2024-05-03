台股失守月線 法人：留意科技股財報影響

微軟等大型科技公司2日股價走揚，推升美國那斯達克指數勁揚235.48點，其餘美股主要指數同步收高。法人分析，台股失守月線，外資台指期空單加碼，加權指數近期壓力可能較大，須持續留意近期美國大型科技股財報及重要經濟數據公布。

美股道瓊工業指數2日上漲322.37點或0.85%，以38225.66點作收；標準普爾500指數上漲45.81點或0.91%，收5064.20點；科技股那斯達克指數勁揚235.48點或1.51%，收15840.96點；費城半導體指數大漲97.67點或2.17%，收4605.35點。

台股2日開低，大型權值股台積電與人工智慧（AI）概念股回檔，加權指數一路震盪向下，終場收在昨天最低20222.44點，下跌174.16點，失守月線約20245點，成交金額新台幣3888億元。

籌碼部分，外資及陸資2日賣超180.8億元，終止連3買；三大法人合計賣超150.41億元。

產業訊息方面，連鎖飯店餐飲業者雲品國際今年第1季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、餐飲營運將雙成長。

旗下經營三商巧福等品牌的三商餐飲受惠春節連假與原物料成本管控，今年第1季稅後淨利年增近30%，展店計畫將於第2季重回軌道，投資新台幣8.05億元進行的中央廚房擴建，也會在今年開始投產。

電源廠群光電能公布今年第1季財報，單季營收新台幣80.46億元、年減3%，但稅後純益6.81億元、年增17.1%；每股盈餘1.7元，為歷史同期次高，獲利指標呈現「三率三升」。