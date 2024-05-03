蘋果公布財報 法人維持台積電、大立光、鴻海買進評等

蘋果於3日凌晨5:00舉行法說會，上季營收為907.5億美元，年減4.3%，略優於市場預期，衰退主要來自iPhone受鄭州廠影響墊高基期以及iPad新品推出時程較長。

台新投顧副總黃文清表示，蘋果各業務銷售額與去年同期相較，分別為iPhone 年減10.5%，Mac年增3.9%，iPad年減16.7%，穿戴式、家用設備及配件產品年減9.6%，服務事業年增14.2%；單季毛利率年增為46.6%，每股獲利（EPS）為1.53美元，年增0.7%，優於市場預期。

以地區來看，歐美地區需求持穩，美國地區銷售額372.7億美元，年減1.4%，中國地區受競爭加劇影響，需求疲弱，年減8.1%。股利政策方面，公司宣布配發每股0.25美元的現金股利，較前一季增加0.01美元，預計於5月16日支付給截至5月13日在冊的股東。

展望本季，蘋果雖未提供營收具體數字，但在排除匯率逆風因素影響2.5%後，單季總營收將呈低個位數年增，其中iPad受惠新品推出將呈雙位數成長；服務事業營收亦將呈雙位數成長，毛利率將介於45.5%-46.5%，營業費用將介於143-145億美元，稅率約為16%。

蘋果上季財報顯示iPhone銷售額年減10.5%，黃文清表示，主要是中國地區面臨市占率競爭，且受鄭州廠遞延出貨影響墊高基期，大中華地區銷售額年減8.1%。市場預估2024年全球iPhone出貨量為2.18億支，年減1.1%，其中，預估上半年將年減2.7%，主要是全球仍受到通膨和總經環境不佳影響，消費力道疲軟，訂單能見度較短，且華為重返市場，中國地區面臨市占率競爭。三星具生成式AI的S24系列新機功能令人驚豔，亦不利於蘋果上半年出貨動能。

不過，蘋果全球出貨衰退幅度逐漸收斂，歐美市場3月銷量重返年增，需求有回溫跡象，預期銷量有望於上半年落底。儘管iPhone 16規格升級不明顯，但預期iPhone 16系列新機將導入生成式AI，有望驅動消費者換機需求，預估蘋果第3季推出iPhone 16的備貨量為8,500~8,800萬支，與前代15系列持平，有利台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等供應鏈表現。