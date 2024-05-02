AI鏈利多 外資按讚

摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、野村等外資券商紛紛出具報告指出，美國超大規模公司及資料中心紛紛上調資本支出，訂單持續到2025年，增強市場對人工智慧（AI）供應鏈信心，紛紛看好台積電（2330）、廣達、緯穎、信驊等台鏈。

小摩在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出，Meta基於AI投資加速需求，將2024年資本支出，由原先規劃的300億-370億美元提高至350億-400億美元，且明年還將持續提高資本支出，強化投資人對AI支出持續性的信心。

小摩認為，由於Meta預計至今年底將採購60萬顆H100，明年也將採購8,000組GB200機架以及1萬組B100 HGX機架，積極性的資本支出採購將嘉惠台系相關供應鏈，特別是廣達、緯穎等主要Meta伺服器ODM廠。

另一方面，Meta高層打算部署加速晶片支援某些工作負載，有利台廠信驊；隨更多與AI相關產品推出，小摩預計Meta對於用在推論功能的低成本ASIC晶片有更強勁需求，這對台廠晶心科是一個好消息。

大摩認為，包括微軟、Meta、字節等超大規模公司及資料中心紛紛上調資本支出，並加速在AI基礎建設投資，使AI長線發展看好，若含括泛AI的AI PC、邊緣AI等領域，未來產品不斷升級周期，將帶來一波波龐大商機。

台系相關AI供應鏈中，大摩仍看好具有產業主導地位的核心龍頭指標廠台積電、台達電、嘉澤等，鴻海與緯創因估值具有吸引力，因此也入列大摩看好榜單中。其他看好的國際大廠，還包括惠普、戴爾、輝達、英特爾等。

至於野村證券，特別偏好台廠台積電，主要除了台積電具有領先的先進製程技術優勢，另外就是在於CoWoS先進封裝製程。

野村預估台積電繼今年CoWoS產能翻倍後，明年還將大增50%-60%，其中重點將在CoWoS-L。