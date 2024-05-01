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券商資安會議 教戰策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近年來時有駭客攻擊券商或上市櫃公司資訊系統。臺灣證券交易所為維護交易市場資通環境安全，並推動證券商因應新興科技發展趨勢，持續強化資安防護量能，將於今（2）日舉辦「2024年證券商資通安全會議」，預計有150人與會。

臺灣證券交易所自2022年開始辦理證券商資通安全會議，邀請全體證券商資安長及資安最高主管，共同關注證券市場資安議題，提升我國證券商整體資訊安全治理意識，並以打造「資安零容忍」的交易環境為目標。

本年度會議由證交所總經理簡立忠主持，除敦請證券期貨局長官蒞臨指導，並邀請證券櫃檯買賣中心及證券商業同業公會等周邊相關單位代表，以及全體證券商資安長及資安最高主管約達150人，以強化全體證券業者對於維護交易安全及金融市場穩定之重視。

今年的證券商資通安全會議主題有三，包含：「資通安全查核重點及缺失案例分享」、「雲端服務之資安治理」及「強化證券市場資安防禦策略」，將由證交所專業查核人員分享近年常見的證券商資安作業缺失案例，並說明未來資安方面的查核重點，使證券商資安治理作業能更加聚焦。

另邀請安碁資訊公司專家，介紹雲端科技應用時的資安管理重點，以利證券商在發展業務及提升服務效率的同時，亦能兼顧安全及穩定。最後由勤業眾信專家，分享整體證券市場資安防護作業及資安韌性的強化策略，提升證券商間資安聯防效益。

證券商 資安 雲端服務

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