台股今年大漲超過2千點 漲幅前10名都有誰？

台股今天收月線，終場收在20396.6點，下跌98.92點，跌幅0.48％，不過整年來漲幅強勢，共計上漲2465.79點，漲幅13.75%，以各月份漲跌幅，除1月下跌以外，其餘月份皆呈現上漲。個股中表現最強的為易發（6425），四個月大漲326.61%，表現居冠。

4月僅上漲百餘點，主要是在指數創20,883.69點的歷史新高紀錄後出現壓回，在4月19日盤中甚至大跌1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場下跌774.08點，則是史上單日收盤最大跌點，其後指數再往上反彈。

統計1月至今表現漲幅前10名的個股依序為，易發、世紀、福大、均華、藝舍-KY、吉茂、所羅門、天良、華城、新復興。前10名中以傳產股居多，其中有兩檔電機機械，生技、觀光、汽車、紡織個一檔，而電子股的部分則有兩檔半導體、一檔其他電子、一檔網通。

易發今年來大漲326.61%，世紀、福大分別有200%以上的漲幅，其餘均華、藝舍-KY、吉茂、所羅門、天良、華城、新復興漲幅有超過1倍以上。

易發近年由面板產業設備供應商，積極跨入半導體設備產業，又因CoWoS相關製程的自動光學檢測設備上市銷售題材，易發去年營收主要是因客戶產能建置，帶動營收大幅成長：2023年合併營收10.95億元，年減31.5%。毛利率24.86%，年減0.52個百分點。

華城近日公告自結3月稅後純益3.05億元，年增121%，每股純益1.17元。華城表示，今年首季外銷訂單與民營案成長，推升營運。華城指出，台電強韌電網計畫帶來的商機，包括345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等，約有18%至20%是可以爭取的訂單。