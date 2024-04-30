520行情有影？ 法人點名這幾類股是關鍵

台股30日收在20,396.6點，相較於2月、3月單月都漲逾千點，統計4月來大盤指數僅上漲102.15點，接下來迎接5月，到底520行情能不能讓投資人開心？該怎麼操作？有法人看好520前仍有行情，但要留意指數拉高後來自外資的賣壓，也有法人認為應保守看待、不躁進，在標的選擇上，高殖利率、車用零組件、AI、PA、金融股、權值股等仍值得關注。

台股今日以20,508.48點開出，上漲12.94點，盤中一度拉高至20,559.97點，上漲64.45點，但最後一盤爆量殺低，一口氣拉低指數114.42點，終場翻黑收在20,396.6點，下跌98.92點，台積電（2330）800元得而復失，最後一盤爆量翻黑，收在790元，下跌5元，跌幅0.62%，市值20兆4,886億元。

台股今日收月線，4月上漲102.15點，拉出下影線較長的十字K線，漲幅0.5%，統計台股今年來上漲2,465.79點，漲幅13.75%，其中，3月指數上漲1,327.68點，漲幅7%，2月指數上漲1,077.21點，漲幅6.02%。

4月僅上漲百餘點，主要是在指數創20,883.69點的歷史新高紀錄後出現壓回，在4月19日盤中甚至大跌1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場下跌774.08點，則是史上單日收盤最大跌點，其後指數再往上反彈。

隨著520的逼近，接下來5月的行情會如何表現？520行情會不會讓投資人有感？有法人認為，520前仍有行情，但要提防高點的外資賣壓，也有法人持保守心態，建議不要躁進，主要是考量5月報稅，及指數位於高檔等因素。

證券分析師張陳浩表示，預估台股將呈現區間震盪，指數約落在2萬點上下500點的範圍，520前仍有行情，但在拉高後可能出現外資的賣壓，主要的觀察點仍是美股，至於可以留意的標的包括低位階、業績好的車用概念股、特斯拉相關概念股等。

另外，張陳浩也看好金融股，例如具高殖利率的玉山金（2884）、具債券回沖利益概念的國泰金（2882）、富邦金（2881），具合併題材的台新金（2887）、新光金（2888）等都值得留意；還有一個族群則是以台積電為首的權值股，包括聯發科（2454），可在壓回時進場布局。

張陳浩說，AI股的散熱族群、PA具有車用及AI題材，宏捷科（8086）、全新（2455）、穩懋（3105）等也可以留意，傳產股部分，則可以留意具有奧運題材的紡織股。

證券分析師簡伯儀表示，台股今日尾盤下殺，但整個反彈表現仍呈現良性走勢，五一勞動節前市場略有觀望，後續則要觀察，若是出量下殺，可能是反彈結束的訊號；由於指數位於高檔，且進入5月報稅，在操作上要採保守心態，不躁進；至於看好的標的包括殖利率概念股、特斯拉季報股價卻是利空不跌，相關車用零組件股可以留意、另外，輝達（NVIDIA）及美超微財報所牽動的AI股表現也可以觀察。