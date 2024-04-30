台股創高AI助攻 3月製造業景氣燈號轉亮綠燈

在台股創高、人工智慧（AI）新興科技運用需求強勁助攻之下，台經院今天公布的3月製造業景氣燈號擺脫代表景氣衰退的藍燈，轉為持平綠燈，並看好今年國內製造業表現隨著全球製造業景氣回溫而明顯改善。

台經院說明，全球製造業景氣穩步改善，國內製造業則受惠於高速運算、AI等新興科技應用需求強勁，貿易、外銷訂單及生產指數轉佳，加上台股創新高、業者對當月景氣看好比例明顯增加；綜合上述因素，3月製造業景氣信號值增至13.41分，甩開衰退藍燈，轉亮綠燈，為今年以來第2個綠燈。

進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端資料服務需求增溫，資通與視訊產品出口年增率創史上新高，生產指數增速也有雙位數成長，推升需求面及原物料投入面指標，因此3月電腦、電子產品及光學製品業景氣燈號由綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

按季觀察，第1季製造業景氣平均信號值為13.22分，較2023年第4季增加1.74分，去年第4季燈號還是為代表低迷的黃藍燈，今年第1季已轉為持平的綠燈，顯示今年國內製造業表現隨著全球製造業景氣回溫而明顯改善。

不過台經院提醒，各產業的復甦力道存在落差，因今年大型運動賽事包括歐洲足球錦標賽、美洲盃足球賽及巴黎奧運等集中在6至8月舉行，觀賽熱潮加強視聽產品拉貨力道，以及廠商積極發展雲端監控及AI安防等產品，使得主要動能來自資通與視聽產品，傳產貨品表現優於去年同季，但部分產品復甦力道仍偏薄弱。

展望未來，台經院指出，國際貨幣基金（IMF）大幅調高2024年美國經濟成長預測，由於消費支出依舊強勁，有助於美國製造業景氣回溫，進而帶動台灣出口。

然而，中國方面，國內需求未回到疫情前水準，需求不振造成其部分產業產能過剩，經濟學人智庫（EIU）評估鋼鐵、水泥及工程機械等產業所受的衝擊較大，將導致部分過剩產能轉向出口，加上中國取消台灣部分石化原料等產品關稅減讓，未來也擬取消機械、汽車零組件、紡織等貨品關稅減讓，國內部分傳產貨品可能面對中國低價傾銷，或者是中國產能開出後，影響國內訂單等問題，進而拉長傳統製造業復甦時間。