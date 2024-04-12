台股2萬點如何布局？聚焦定期定額 掌握AI產業放量兼顧獲利與波動風險

美國3月ISM製造業PMI升至50.3，創2022年9月以來新高，重回榮枯線，整體美國景氣處於溫和降溫階段，4月重要觀察點在台積電（2330）法說會與美國財報，加權指數在不失守10日均線約在20,186點之下，可望維持高檔震盪走勢。

今年以來受惠AI投資題材，台股火熱表現勢不可擋，第1季總計上漲2,363點、漲幅13.5%，相比全球主要國家股市表現居前。台股基本面穩健，資金行情有助於多頭延續，野村投信表示，近期大盤站上2萬點後，資金輪動的速度非常快，產業表現分化、個股的操作難度變高，投資人可透過定時定額長期持有野村台股基金，才能完整掌握台股市場向上趨勢。

野村投信台股投資團隊表示，美國聯準會從2022、2023年強硬升息抗通膨立場，在2024年已經轉向為停止升息、甚至準備邁入降息，有助整體資本市場評價提升。台灣在全球AI產業鏈中占據關鍵地位，未來AI帶領全球進入全新格局後，台股評價可望進一步提升。此外，全球半導體業經過2023年庫存調整，2024年有望恢復強勁成長動能，預估2024年台灣IC產業產值將達5兆116億元、年增15.4%，不僅是歷史新高水準，也超越全球半導體業的年增13.1%。隨著半導體產業回歸成長周期，將進一步推升經濟成長動能並帶動企業獲利回升，基本面穩健是支撐台股持續走高的關鍵。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，近年台灣ETF存股蔚為風潮，更成為許多國人退休理財的方式，深入研究會發現，有些主動式台股基金的長期表現絲毫不輸ETF。以野村優質基金為例，1999年成立至今以來定時定額報酬率為655.58%，是台股加權股價指數327.14%的兩倍之多，期間經歷過科技泡沫、金融海嘯、美中貿易戰及新冠疫情等空頭事件，長達24個年頭中有21個年度打敗大盤表現，展現不俗的超漲抗跌能力。此外，野村優質基金也是目前規模第三大的主動式台股基金，截至2024年2月底規模新台幣279億元，凸顯長期投資人對野村優質基金的肯定。

野村投信台股團隊深受業界肯定，團隊投資經歷超過20年，在台灣投信業界數一數二資深，強大的選股能力及獨到的投資策略是基金長期績效優異的關鍵。對投資人而言，在投資理財這條路上，擁有績優的主動式台股基金能夠加快財富累積的速度，也是對抗股市多空循環，落實長期投資不可或缺的重要工具。