台積電蓋第三廠獲美國補助？ 網酸是「保護費」：根本是借錢！

台積電與美國商務部8日共同宣布，台積電前往美國亞利桑納州投資案，最高可獲得美方直接補助66億美元。PTT網友狠酸是「保護費」，有人直言「低利貸款，根本就是借錢而已」。

台積電將在美國蓋第三座晶圓廠，並導入二奈米或更先進製程。台積電除了獲美方最高66億美元補助外，另可獲最高50億美元貸款。

一名網友在PTT轉貼新聞引發熱議，他表示，「台積電第一座廠還沒蓋完就打算要蓋第三座，坑越來越大，650億美元的經費放在日本都能蓋八座了」，他戲稱「拜登還我錢！」

其他人則留言「TSM 盤前噴這個？」、「前一篇66億鎂，這篇暴增到116億，台積電賺爛了」、「拿116億，得花650億去美國，後續還有美國員工的坑」、「等到第三廠都蓋完，日本可能已經蓋到第10廠了」、「蓋三個廠會不會越蓋越賠？」、「66億不用還，50億要還，還有三個廠的慣員工要養」、「三個廠的員工問題感覺是超級大利空」、「貸款也算補助喔」。

還有人留言「貸款能算補助嗎」、「獲得美國補助不是好事情，要崩爛了」、「低利貸款，根本就是借錢而已，要借錢台積電還怕借不到嗎」、「保護費越繳越多，以後會不會連軍火都懶得賣了，直接跟gg請款就好」、「50億要還的也能算補助」、「補助跟貸款差多了」、「利空無誤，一篇一根，等著看今晚TSM先跌5%」。