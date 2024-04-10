00929、00919、00940、00939、00900換股潮將至！ 這些「共同個股」要小心了

近期不管是財經節目或是各大媒體網皆在瘋狂討論高股息ETF盛世降臨，許多投資人與新手小白紛紛入場買入高股息ETF，例如00900、00919、00940、00939、00929，但在這些高股息即將進入換股高峰期，投資人有沒有什麼應該注意的風險呢？

高股息規模一檔比一檔大！

近期高股息之亂的「最後一棒」00940也如期掛牌上市，相信投資人都很好奇，這些ETF最後到底募到了多少錢，規模多大？由下表可見，相關高股息ETF，少則百億，多則千億起跳，要知道不管是老牌高股息0056或是近五年才成立的000878，前者花了數十年才走到現今兩千億的規模，後者少說也有五年歷史，如今以下五檔高股息ETF裡，就有三檔高股息規模突破千億，規模不容小覷。

高股息成分股納入重複度高

然而綜觀來看，近高股息ETF頻出，各大券商卯足全力設計出因應市場需求的新ETF，不過觀察其選股的第一門檻「市值篩選」，上述五檔高股息多半脫離不了「上市上櫃前200-300大市值股票」，儘管各家ETF都還會搭配其他選股策略，但母池大致上就是這兩三百檔股票選來選去，很容易要成你買我買大家一起買把股價推高的現象。

這在多頭格局當然沒有問題，但當市場陷入震盪或是回跌的時候，未來個股殖利率表現不好遭遇ETF換股或權重調整，就可能會有強賣壓出現，近期不管是00939或是00940皆在大盤創高之際遭遇破發之實就是一個警訊，投資人需特別小心，尤其幾檔重複度高、股本又小的個股，區間漲幅都高了，更要小心換股的可能。

高股息現在還高股息嗎？

要知道，這麼多高股息ETF交叉持股的情況下，當換股的機制啟動時，很有可能就會形成ETF

踩ETF的情況，不只是個股將會遭受巨大賣壓，也連帶影響ETF本身淨值變化，而對投資人來說，到底成分股會不會遭遇換股的可能，其實還是跟它本身的殖利率有關，基本上大部分的高股息ETF一定配置有選擇高殖利率的選股機制，言下之意就是只要過不了「高殖利率」這關，就很有可能遭遇換股，以下整理上述幾檔交叉持股多的個股進行計算。

可以看見，其實部分的高股息成分股，在今年兇猛的漲勢中，早就已經不是所謂的高股息成分股了，部分個股的殖利率甚至連4%都不到，投資人要當心，若這些個股正好是該ETF的高持份成分股，則很有可能會在未來遭到剃除。

注意各高股息ETF換股公告時間

最後，總結來說投資人可以看到ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅，現在當然要根據每檔ETF的持份去做思考，若5月換股時間到來，持有這些個股，或是持有這類高股息ETF的投資人，是否有必要先行獲利了結，或是等待換股完成後，分批進場持續布局壓低均價。

原文出處：股股知識庫_高股息ETF換股潮！00940、00939…五檔ETF「個股」重複性高的注意了！

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