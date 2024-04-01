永豐投顧：4月法人布局重點仍在高息股

永豐投顧指出，4月有野村台灣趨勢動能高股息ETF將募集，鑑於00939及00940已跌落淨值，預期市場對高息ETF熱度稍下降，惟4月本就是各機構建置高殖利股的時期，故高息股仍為投資機構布局重點。

台股再創歷史新高，但是結構並不健康，月KD及周KD位處過熱區間，且股市上2萬點，上市櫃1,785家個股，股價在年線之下的卻高達665家，其中包含績優股如創意（3443）、富邦媒（8454）、大學光（3218）、和泰車（2207）及譜瑞（4966）等。永豐投顧表示，資金力拱重電、散熱及AI伺服器族群，致使以上族群本益比過高，一旦資金高檔獲利了結，可能引發骨牌效應，漲多就是最大利空，建議保守以待不追價，並留意拉台積電（2330）穩指數，出貨漲多股的情況。

4月中下旬起國內外超級財報週起跑，個股隨業績及展望而起落。5月為多檔高息ETF將進行換股，留意成分股因殖利率不足而遭調降，預期4月市場會先行檢視成分股概況，並在4月將領先引發個股動盪，需要留意個股股價修正。

永豐投顧表示，在投資標的選股回歸基本面，科技股以AI相關但本益比仍在合理範圍個股為主，在非AI族群部分，則以下半年業績可望回春的車用相關零組件為主。