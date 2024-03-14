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虎門獲利連4年創高！擬發逾3.4元現金股利 殖利率近4%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影
虎門總經理廖偉志。記者吳康瑋／攝影

虎門（6791）今（14）日公布去（2023）年度稅後純益為0.8億元，年增11.25％，並且連四年創新紀錄，每股純益（EPS）繳出3.87元的佳績，同時董事會也通過去年盈餘分配案，預計將配發現金股利3.46940068元，扣除法定盈餘公積後的可分配盈餘將100％配息，若以今日收盤價88.8元計算，現金殖利率約3.91％。

虎門指出，團隊受惠產業升級轉型政策推動，工業4.0解決方案對今年業績將有顯著貢獻；另一大業務 CPC，今年預計將市場拓展至大型企業，擴大營運規模。虎門近年 CAE 市場穩定成長，且布局多元產品也逐漸發酵，2023年業績再攀峰，營收連兩年創歷史新高，稅後淨利更是連四年創新紀錄，2023年營收6.02億元，年增12.46％；稅後淨利8,061萬元，成長11.25％；每股稅後盈餘（EPS）3.87元。

此外，CAE 的應用範圍相當廣泛，虎門持續擴增 CAE 軟體，滿足客戶不同應用的需求，並且整合硬體提供軟硬體整合解決方案，提供客戶更多 CAE 應用領域的服務，把虎門的餅做大，虎門業績也連年穩定成長。目前虎門包含多種 CAE 解決方案，其中多項解決方案於近年陸續推廣，效益仍然持續發酵中。

此外，虎門整合公司資源，打造工業4.0解決方案的一站式服務，成為公司新的業務項目，工業4.0解決方案可協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產的商業模式，受惠產業升級轉型政策推動，預期工業4.0解決方案對今年業績將有顯著貢獻。虎門另一大業務 CPC，今年預計將市場拓展至大型企業，擴大營運規模。

AI帶動半導體需求，並加速電動車、無人機、低軌道衛星等新興產業開發，以及AI延伸出的散熱、電源管理等研發需求，CAE 市場持續看好。在 CAE 市場展望正向、近年新增項目效益顯現、工業4.0與 CPC 業務擴大貢獻之下，虎門今年業績維持穩定成長可期。

EPS 營收

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