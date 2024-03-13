新興受惠散裝船、油輪市場趨於正向 法人看好營運後市
新興（2605）公告去年每股獲利（EPS）0.76元，董事會決議配發現金股利為每股0.75元；法人機構指出，考量2024~2025年散裝及油輪供需結構趨於正面發展，將有利後市營運表現。
新興公告去年財務報告，全年稅後獲利4.4億元，EPS 0.76元，其中，去年第4季稅後獲利1.1億元、季增8.7%，EPS 為0.19元；獲利季增原因主要在於散裝現貨租金上漲，不過，新興去年第4季有船舶進塢歲修，因此，獲利增幅略低於法人預期。
展望2024年，由於散裝及油輪市場供需結構維持在相對健康狀態，有利公司獲利維持正成長，市場預估新興今年稅後獲利8億元，年增81.8%，EPS 約1.3元。此外，新興董事會決議配發去年現金股利為每股0.75元，以12日收盤價計算，現金殖利率約2.89%。
分析師指出，中長期而言，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，顯示未來二年內市場運力供給增速有限，船舶運力供給增速將低位運行；另環保法規趨嚴加上近年來散裝市場船齡逐年增長，2024~2025年拆船量有望回升，整體來說，隨市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢。
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