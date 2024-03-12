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野村e科技及野村高科技竄出黑馬 定時定額量價齊揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村e科技基金與野村高科技單筆及定期定額 累積報酬率( 資料來源：Lipper)
野村e科技基金與野村高科技單筆及定期定額 累積報酬率( 資料來源：Lipper)

根據投信投顧公會最新資料， 2024年1月底台股基金定期定額扣款人數為290,005人，創下1月同期的最高紀錄，也是連續20個月以來最高。這不僅反映台股市場的火熱，也顯示投資人越來越青睞定期定額投資法。

從每月扣款金額來看，台股定期定額市場也是持續成長。而2024年1月總扣款金額也達到新台幣25.87億元，僅次於2022年1月的29.98億元，為歷史同期的第二高。再從金額成長率來看，2024年1月扣款金額較去年同期大幅成長42.28%，比起2022年1月只有成長29.74%，今年迎來大噴發的機率相當高。

從扣款金額和人數來看，整個台股定期定額市場已經進入「量(扣款人數)價(扣款金額)齊漲」的向上趨勢，其中，野村e科技基金及野村高科技基金堪稱是2023年以來的最大黑馬。

截至最新資料，2024年1月野村e科技基金及野村高科技基金扣款金額分別為0.26億元及0.25億元，較去年同期成長257%及367%，是所有137檔台股基金中成長最快的基金；而2023年野村e科技基金及野村高科技基金扣款金額成長72.87%及36.19%，則是所有137檔台股基金中成長第一及第三的基金；若單看2023下半年的話，野村e科技基金及野村高科技基金分別成長225.77%及178.06%，是整個台股基金中的第一及第二名。

截至2024年2月29日，在AI趨勢帶動下，率先布局AI主流產業類股的野村e科技基金及野村高科技基金堪稱市場最大贏家，目前聚焦在 IP / Design Service、散熱、高速傳輸、ASIC晶片等AI相關概念股，以及受惠消費復甦的電子零組件，如：手機承軸、AI PC等類股，預計將持續受惠AI趨勢，繳出亮眼表現。

展望後市，野村投信表示，受惠於Fed主席鮑爾的國會證詞、強化投資人對於今年降息的期待，美股標普500、費半指數持續創新高，台股部分也持續由台積電、聯發科等權值股領漲大盤。由於台股2024年GDP、企業獲利都將明顯復甦，加上資金回流，長線維持台股多頭格局的看法不變，只是短線台股確實漲幅已大，加上即將迎來重要的3月FOMC會議，Fed利率決策的態度將影響台股Q2走勢，另外也要留意短線外資與熱錢動向，若大盤不幸遭遇獲利了結賣壓而出現拉回，透過定期定額逢回加碼是一個避免追高，參與台股多頭的好方法。

台股 定期定額

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