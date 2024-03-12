快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

三商家購第二大股東換人 日商賣股予京城銀董娘余美玲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
京城銀。圖／京城銀提供
京城銀。圖／京城銀提供

三商家購（2945）10日公告對股東余美玲公開收購公司股份之說明，說明該股東與日商住友商事株式會社簽訂應賣協議書，以每股32.5元收購住友商事株式會社手中全數持股，總計5.48億元，惟

此交易案雖屬買賣雙方合意轉讓，但公司認為此次公開收購價格低估本公司價值。據悉，余美玲為京城銀（2809）董娘，原先就是三商家購股東，持股0.65%。此次收購案完成後，對三商家購的持股將攀升至二成以上。

三商家購今年2月27日接獲公開收購人收購通知，公開收購人余美玲為公司股東。三商家購表示，公司於評價基準日公開收購的合理價格應介於每股41.84元至50.30元內，而本次公開收購人對本公司普通股的公開收購價格為每股32.5元，低於前述價格合理性意見書所載的每股價格區間，即便公開收購人與日商住友商事株式會社簽訂應賣協議書以每股32.5元收購是屬買賣雙方合意轉讓，本公司仍認為此次公開收購價格低估本公司價值。

三商家購最大股東為三商投控，持股比例60.77%，原第二大股東日商住友商事株式此次將手中19.56%股權全數轉讓後，余美玲將成為三商家購第二大股東。此外，日商住友商事株式目前在三商家購擁有兩席董事，預期未來董事成員也會有所變化。

余美玲 股東

延伸閱讀

伊藤忠轉讓部分101持股 董事席次受矚目

存股族心碎！台塑股利低到「25萬股東傻眼」 石化業黑暗時刻來臨還是買點？

涉與天剛大股東炒股 北檢今依違反證交法起訴朱國榮等12人

屏東縣與日商簽3場合作備忘錄 周春米：好物帶到日本

相關新聞

買低波動的高股息ETF…領息為主價差不重要！ 專家：更建議認真考慮直接買債券

許多人想透過高股息ETF領到超過5%的配息，但又怕股價波動大，怕會賺了股息賠了價差，於是考慮找股價低波動的高股息ETF...

汽車族群轉強 2024車市將溫和成長、台 AM 市場展望佳

汽車、車用零組件相關族群今（12）日集體表現強勢，包括耿鼎（1524）、帝寶（6605）、永彰（4523）等攻上漲停板，...

n7要來了！納智捷電動車交車潮本月啟動 裕隆股價盤中大漲逾6%

裕隆（2201）旗下納智捷 Luxgen n7 3月份交車量有望爆發，市場估將為裕隆集團挹注營收，此消息推動裕隆今（12...

日月光投控公布2月營收後 法人看好全年營運表現

日月光投控（3711）2月營收月減16.1%、年減0.5%；法人機構表示，儘管現在訂單能見度低，不過預期在客戶庫存調整告...

鴻海獲外資喊「買進」 股價衝八個月新高

鴻海（2317）正向看待長線前景，獲大和資本按讚看好，預估其毛利率、收入、營業利潤率將維持增長，重申「買進」評等、目標價...

受惠 AI 伺服器熱潮 迎廣2月營收繳出佳績 股價攻高漲停

AI熱潮推動伺服器機殼需求，而迎廣（6117）受惠於伺服器機殼需求增溫，2月營收繳出年增62.94%佳績，進一步激勵迎廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。