三商家購第二大股東換人 日商賣股予京城銀董娘余美玲

三商家購（2945）10日公告對股東余美玲公開收購公司股份之說明，說明該股東與日商住友商事株式會社簽訂應賣協議書，以每股32.5元收購住友商事株式會社手中全數持股，總計5.48億元，惟

此交易案雖屬買賣雙方合意轉讓，但公司認為此次公開收購價格低估本公司價值。據悉，余美玲為京城銀（2809）董娘，原先就是三商家購股東，持股0.65%。此次收購案完成後，對三商家購的持股將攀升至二成以上。

三商家購今年2月27日接獲公開收購人收購通知，公開收購人余美玲為公司股東。三商家購表示，公司於評價基準日公開收購的合理價格應介於每股41.84元至50.30元內，而本次公開收購人對本公司普通股的公開收購價格為每股32.5元，低於前述價格合理性意見書所載的每股價格區間，即便公開收購人與日商住友商事株式會社簽訂應賣協議書以每股32.5元收購是屬買賣雙方合意轉讓，本公司仍認為此次公開收購價格低估本公司價值。

三商家購最大股東為三商投控，持股比例60.77%，原第二大股東日商住友商事株式此次將手中19.56%股權全數轉讓後，余美玲將成為三商家購第二大股東。此外，日商住友商事株式目前在三商家購擁有兩席董事，預期未來董事成員也會有所變化。