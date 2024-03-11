買低波動的高股息ETF…領息為主價差不重要！ 專家：更建議認真考慮直接買債券

許多人想透過高股息ETF領到超過5%的配息，但又怕股價波動大，怕會賺了股息賠了價差，於是考慮找股價低波動的高股息ETF，就只期望每年可以穩穩的領5%～6%的現金股利，不在意股價是否能上漲賺到價差。

抱持這樣心態的人，我會更建議認真考慮買投資等級債券，甚至是殖利率稍微低一點的美國公債。這時建議買公債不是要去賺降息時的價差，是要長年領取穩定的利息。這裡建議的是直購債，不是任何債券型ETF喔。

過去我多次介紹過債券，債券的特性我在簡單說明一下，這像是一個國家或公司發給投資人的借據，借據會寫明借款本金多少錢，借款到甚麼時候，借款期間每年會提供多少利息。不同國家與公司會有不同的還款能力，所以也有金融機構會對不同的債券（借據）給予不同的信用評等。

美國政府公債被認為是接近零風險的投資商品，就當作是由美國財政部所發行的借據，投資人（包含許多國家）相信美國政府一定會如期配發利息與償還本金，美國公債的規模也超過20兆美元，美國短期公債的殖利率通常也會非常接近美元定存利率。

美國20年期國債殖利率，自2023年就曾突破4%，在10月時更曾超過5%，如果你是追求5%穩定配息的投資人，沒有期待額外賺到價差，也害怕本金的虧損，只要能夠持有到債券到期，相較於台股的高股息ETF，你更應該優先考慮買美國國債。

再以美國公司債為例，以我最常用來舉例的TBC來說，TBC是美國電信公司AT&T發行的Baby Bond，票面利率5.625%，在寫完章時的收盤價是24.75，每年固定配息1.41元，這時的配息殖利率是5.697%，之前價格低於23.5元時，值利率更超過6%，這檔公司債的到期日是2067年8月1日（2023年8月1日已可以25元發行價贖回）。

這表示，如果AT&T這家電信公司的財務沒有問題，債券沒有違約，投資人就可以每年領1.41美元（5.697%殖利率）一直領到2067年，距離現在還有40幾年，如果公司決定提早贖回這檔債券，投資人可以拿回25元的本金，不用擔心價格虧損。

當然，購買債券也並非是沒有風險，除了有可能發不出利息或歸還本金的信用風險外，還會有利率風險、再投資風險與匯率風險，這些都必須要一併納入考量。以上所說的債券都是指直購債，不是債券ETF喔，直購債透過券商都可以買到。

總結，如果投資高股息ETF為的只是想安穩領到每年5%的股息，最好股價低波動，股價又都可以每年填息，其實更能有這樣穩定表現的商品會是債券。趁目前債券殖利率還不差的機會，可以購買年期還夠長的債券，長期持有到債券到期，在到期前可以穩定的領取固定利息，不用擔心這段期間的價格變化。

當然，絕對要考慮到信用風險，千萬不要為了領取更高的配息，想長期投資非投資等級債券，反倒有可能落得血本無歸。

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