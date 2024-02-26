櫃買中心將推出綠色證券資訊平台 提供綠色投融資資訊

櫃買中心時逢30周年之際即將推出綠色證券資訊平台，綠色證券資訊平台將自2024年2月29日起正式上線。這是國內第一個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形之平台。

綠色證券資訊平台也整合國內外永續金融政策及我國永續發展債券、永續指數及商品等國內綠色證券相關資訊，並囊括那斯達克綠色標誌及倫敦證券交易所綠色企業標誌等國外綠色證券資訊，可提供發行人及投資人掌握國際重要綠色金融發展概況及趨勢，並作為金融機構及投資人進行投融資時之參考資訊。

櫃買中心表示，面對全球減碳淨零趨勢，綠色活動逐漸成為供應鏈管理之關鍵，永續投資亦是金融發展的重點工作。櫃買中心有感在綠色浪潮下，國內外機構組織陸續推出綠色相關標章衡量企業的綠色投入，而我國許多上市櫃公司亦積極投入綠色活動，惟國內至今尚無彙整掛牌公司綠色相關成就或資訊的平台，故櫃買中心率先規劃建置「綠色證券資訊平台」，彙整上市櫃公司綠色活動表現，以鼓勵企業持續減碳轉型，並希望帶動市場對綠色議題的重視，共同邁向2050淨零排放目標。

櫃買中心進一步說明，綠色證券資訊平台篩選出國內外具公信力、符合一定綠色標準的標章共28項(包括國內9項、國外19項)，並彙總上市櫃公司取得該等標章的情形，供使用者依公司別、產業別、標章別等各面向進行一站式查詢，此外，亦連結至企業永續報告書、公司治理評鑑等資訊，讓大眾能更進一步了解企業的永續作為，以作為投融資參考。