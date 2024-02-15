台股最好的朋友 從攻上萬八到創新高 他貢獻指數超過8成

台股今（15）日龍年開紅盤大漲，早盤一度衝達18,725.47點，創下歷史新高，台積電（2330）以709元跳空開高，刷新歷史天價，市值一口氣增加1兆6,337億元，光是增加的市值就超過聯發科（2454）的總市值；統計台股在1月25日上萬八以來到早盤創高，本波指數上漲723點，台積電在同時期則是上漲67元，貢獻近8成的漲點。

台股今日龍年開紅盤，以18,664.45點開出，上漲568.38點，早盤一度拉升至18,725.47點，大漲629.4點，創下歷史新高，權王台積電領軍上攻，早盤以709元開出，突破700元關卡，創下歷史新高。

統計台股大指數在1月25日收在18,002.62點，指數重新站上萬點之後到今日早盤的歷史新高點18,725.47點，本波指數上漲723點；台積電在1月25日以642元收盤，今日早盤寫下709元歷史天價，本波上漲67元。

以台積電每上漲1元約貢獻大盤指數8.5點來計算，台積電本波貢獻大盤指數近570點，約占本波上漲指數的8成。

台積電早盤以709元開出，也創下多項紀錄，除股價創新高之外，開盤上漲63元，為單日上漲金額最高，換算市值來看，市值一口氣增加1兆6,337億元，總市值增達18兆3,858億元，光是增加的市值就超過一家聯發科的總市值（兔年封關市值1兆4,988億元）。