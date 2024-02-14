美科技巨頭財報表現優 中信陳豊丰：台股新年續強

聯準會聲明和會後記者會偏向鷹派，加上1月非農就業報告意外強勁，壓抑市場過度寬鬆預期，聯準會維持利率不變，提及通膨重燃可能，明確表達目前狀況不適合降息，不過美國科技巨頭因財報表現優於預期漲勢持續，抵銷上述負面因素。

中國信託證券投顧總經理陳豊丰指出，美股4Q23財報季開始至今，多數企業的營運表現優於市場預期，並且對營運展望後市樂觀，令市場持續上修企業獲利預估，帶動股價上漲。

截至2024/02/06，S&P500已有48.2%成分股公布4Q23財報，已公布的企業營收、獲利優於市場預期的幅度分別為+1.0%、+7.1%。整體而言，大型科技股營運狀況和現金流較穩健，仍然受到青睞。

美國金融市場面亦有佳音，在市場對預算赤字擴大感到擔憂之際，美國財政部意外削減季度借款預估，1Q24預估值由前次的8160億美元下修至7600億美元，2Q24預估值2020億美元，低於市場預估的5000億美元，預計6月底現金餘額為7500億美元，10年期美債殖利率下降，顯示市場對政府償債能力的信心增強，有助於金融市場表現。

從台灣資金供給面看台股，台股市值/M2隨台股2022/10見低回升同步攀升至91.7%(11月)，相較前次指數站上萬八(2021/12)，其值高達105.3%來看，目前市場資金投入股市比率似乎仍有提升空間。

美系四大CSP皆釋出樂觀展望，有別於AMD、Apple、ASML、Tesla、Intel的保守態度，美系四大雲端服務商Microsoft、Meta、Google及Amazon除了上季業績表現皆優於市場預期之外，對於後市也都釋出樂觀展望，並一致表示2024年資本支出將持續增加，台股相關供應鏈因此將受惠。

台股封關前IP類股走勢開始分歧，但軸承類股仍極強勢表現，同時，伺服器硬體供應鏈股價也表現相對強勢，顯現當景氣逐漸復甦之際，市場資金從先前的基本面觸底即可，到現在要求看得到明確獲利前景，願意等待公司獲利的忍受度降低，亦即資金開始輪動去能提供獲利現在進行式的股票，本益比高些也能接受，股王世芯（3661）站上4千元關卡，正向意義的"股市通膨"正在發生。

預估S&P500成分股公司於2024年獲利年增約12%，絕對金額將優於2021年，創歷史新高；預估2024年台股整體獲利年增約19%，惟金額低於2021年，雖未創高但已在復甦的路途上。

投資策略

目前多空對年後布局以前者占上風，而浮額相較先前萬八約當水準差距仍逾兩百億，年後回補亦有不少想像空間，若國際股市年節期間未見重大變化，台股紅盤週過高續漲機會仍有。大環境轉佳之時，法人資金集中於熱門股或小型股，市場均衡性欠理想，股市還是不免震盪，投資人宜更留意進出點拿捏。