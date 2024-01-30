龍年關注聯準會降息議題與AI題材 台股表現可期

龍年將至，台股關注焦點仍圍繞在聯準會是否降息與 AI 題材。永豐期貨分析師劉佳倫表示，雖降息不代表股市就會漲，但現況美國經濟趨於穩健，預防性降息有望讓市場有較正面的表現，再加上半導體產業更是 AI 題材的主要受益者之一，將帶動台股今年表現，為投資人帶來可觀的回報。

但投資人須注意，春節連假即將來臨，台股休市期間也將遇到美國公布 CPI、PPI 數據，短線上，可能帶動國際市場出現波動，永豐期貨春節期間海外期貨服務不打烊，投資人可透過永豐期貨「豐全球APP」觀看即時報價及交易下單。

回顧2023年，ChatGPT 橫空出世帶領 AI 概念股的股價繳出亮麗成績單，加上市場對升息終點的預期越來越清晰，甚至聯準會也於第4季開始釋出有望於2024年降息的訊息，多重因素帶動台股大盤2023年繳出亮眼的26.8%漲幅。

展望龍年，根據永豐期貨的統計分析，並非每次首度降息後台股都能有向上表現，首度降息後約一周、台股有高達83.3%的樣本機率呈現上漲，但隨著時間拉長至半年後，反倒高達66.67%的樣本下跌，降息宣布的一至二周有市場情緒上的利多效果，隨後市場仍須面臨時空背景下的困境，如2008次貸危機，2001網路泡沫後的科技股獲利修正，1995則是因中共試射飛彈導致台股獨自下跌。

劉佳倫指出，美國通膨已降溫，失業率未攀升，今年的降息偏向是預防性降息，沒有金融或政治危機引爆的情況下，可期待走出較正面表現，再加上AI帶動的商機，對以半導體產業為重的台股也有正向助推效果，因此整體仍樂觀看待2024年台股表現。

惟須注意，市場瞬息萬變，2024年除了歐洲區的烏俄戰爭與中東區的以哈戰爭外，還有年底的美國總統大選，這些都被全球最大的政治風險諮詢公司 Eurasia Group 列為是2024年前三大的全球風險。