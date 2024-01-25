台股收盤站上萬八 全靠台積電「一個人的武林」發威

台北股市今天上演「一個人的武林」，靠著台積電單一個股之力，站上1萬8千點大關，以1萬8002點作收，指數上漲126點，漲幅0.71％，成交量2943億元，量能是隱憂，多方等待其他類股貢獻，共同推升指數。

天氣颼颼，台積電股價表現卻很滾燙，在台積電獨力進攻下，台股睽違2年重返1萬8千點大關，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台積電25日大漲15元，以每股642元作收，漲幅2.39％，收在最高點，貢獻台股逾百點，台股今天呈現的是台積電「一個人的武林」。

美國科技股財報亮眼，費半指數勁揚再創史新高，台積電ADR（美國存託憑證）漲幅逾2％，使得台積電股價25日開盤就跳空大漲，收盤價創波段高點。簡伯儀表示，目前台股資金面、題材面、技術面，以及國際股市表現都站在多方，兔年封關前可以正向看待。

不過，成交量是隱憂，而且台積電未來能獨舞多久是投資人應稍加關注的問題，分析師許博傑表示，台股衝破萬八的方式是單靠台積電，而不是類股輪動的雨露均霑，大盤要能節節向上，還是得靠類股輪動的力量；成交量不到3千億是值得關注的問題，大盤要能站穩1萬8，不能是價漲量縮的量價背離形型，大盤愈早補量愈好。

台股2022年1月5日以1萬8619點創史下盤中歷史新高，收盤新高則是2022年1月4日的1萬8526點，當時美股也在創歷史新高，對照現在，美股也在創新高，但台股目前還在努力中。