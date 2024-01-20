看好AI成長需求、台股強勢表態 接下來可望延續反彈動能

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經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

19日台股在台積電（2330）法說會釋出佳音加持、美股率先大漲表態激勵下，開盤即跳空大漲逾300點，盤中AI主題表現強勁，挹注大盤攀高動能並且支撐指數在相對高檔，亦同步帶動其他類股，終場大漲453點，收在17,681點，漲幅2.6%，成交量也飆升至4,386億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，儘管近期台股走勢波動較大、尤其是受到外資動向、賣超金額較大程度的影響，但隨著重要法說釋出的佳音，無疑給予市場一劑強心劑，在市場看好AI需求強勁成長氛圍驅動下，包括半導體、AI伺服器和AI筆電相關都強勢表態。

外資現貨19日轉為買超807億元，創下史上第二高買超，外資期貨淨空單更是一口氣大幅減少11,037口至2,613口。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，台股即使是面臨前些日子的較大幅回檔、但修正的主要還是聚焦在非電族群，電子股整體表現還是來得相對有撐；基本上，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上，半導體、AI等科技主題仍是主流、相對看好。

安聯投信台股團隊表示，今年選股扮演重要角色，主題上，包括電子、IP／ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。

台股 AI 半導體

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