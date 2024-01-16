快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

神盾早盤跳空漲停 IC 設計族群表現強勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

IC設計族群今（16）日早盤表現強勢。值得注意的是，IC設計廠神盾（6462）以162.5元早盤直接跳空漲停，其餘表現亮眼的個股還有：智原、M31、迅杰、群聯、驊訊、旺玖等，值得投資人關注。

IC設計廠神盾（6462）昨（15）日宣布，百分之百收購矽智財（IP）廠乾瞻科技，總斥資金額將達47億元，當中包含現金26億元及股票約當21億元的資金進行收購，預計今年7月1日有望完成交割，屆時將可望替神盾集團明顯挹注AI、HPC等先進製程開發能力。

展望今年IP/IC設計服務產業，考量潛在上漲空間，法人看好個股包括：世芯-KY（3661）和力旺（3529）。法人分析，由於世芯營收比預期強勁，市場對世芯的預估應會向上修正；力旺不僅受惠於規格升級，消費市場復甦也有利，預測模型或市場普遍看法都還未反映。

至於智原（3035）和M31（6643），法人建議在股價回檔買進。智原的客戶營運尚未轉趨正向，M31營收成長建立在人力資本之上，但目前人力吃緊且產能利用率也趨高檔。

IC設計 智原

延伸閱讀

神盾併購乾瞻飆漲停 聯盟成員迅杰、安格跟漲

神盾併購乾瞻科技 50人小型團隊...大有來頭

神盾47億元併購乾瞻科技 明起恢復交易

最牛一輪／智原報喜 凱基35高飛

相關新聞

看好三大利多催化…大摩挺台股 喊攻2萬點

總統大選塵埃落定，摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，台股選後將回歸基本面，在獲利成長、外資重新關...

經濟數據將面臨逆風挑戰 如何建立攻守兼備的股債投資配置？

在經歷了2023年股市出人意料的強勁，以及債市充滿戲劇性的轉折之後，我們認為，全球經濟正以令人無法視而不見的降溫狀態進入新的一年。

台股選後怎麼走？法人預估回歸基本面：看好IC設計、晶圓代工、網通、AI

2024台灣大選落幕，預料選後台股將回歸基本面。

1/16【早晨財經速解讀】 日經指數再創34年高！中日股市兩樣情 巴菲特為什麼狂買日股？

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）周一發射反艦飛彈，命中一艘美國散裝貨輪，凸顯這條世界上最重要的貿易通道在美軍聯軍護衛下仍然風險太大。

台股外資賣超 國家隊進場…生技、綠能演出謝票行情

總統大選落幕，台股昨（15）日開盤即出現謝票行情，早盤大漲逾百點，不過隨即遭逢賣壓，加上外資調節，行情震盪盤軟，國家隊進...

台股大戶、中實戶、散戶上季變少 內資退場觀望

台股去(2023)年第4季面臨選舉將至的時間壓力，內資先退場觀望，改由外資回流擔綱盤面要角，交易結構出現轉變。一改前一季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。