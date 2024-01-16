神盾早盤跳空漲停 IC 設計族群表現強勢

IC設計族群今（16）日早盤表現強勢。值得注意的是，IC設計廠神盾（6462）以162.5元早盤直接跳空漲停，其餘表現亮眼的個股還有：智原、M31、迅杰、群聯、驊訊、旺玖等，值得投資人關注。

IC設計廠神盾（6462）昨（15）日宣布，百分之百收購矽智財（IP）廠乾瞻科技，總斥資金額將達47億元，當中包含現金26億元及股票約當21億元的資金進行收購，預計今年7月1日有望完成交割，屆時將可望替神盾集團明顯挹注AI、HPC等先進製程開發能力。

展望今年IP/IC設計服務產業，考量潛在上漲空間，法人看好個股包括：世芯-KY（3661）和力旺（3529）。法人分析，由於世芯營收比預期強勁，市場對世芯的預估應會向上修正；力旺不僅受惠於規格升級，消費市場復甦也有利，預測模型或市場普遍看法都還未反映。

至於智原（3035）和M31（6643），法人建議在股價回檔買進。智原的客戶營運尚未轉趨正向，M31營收成長建立在人力資本之上，但目前人力吃緊且產能利用率也趨高檔。