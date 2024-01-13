美國非投等債後市帶勁 可望兩頭賺

根據聯邦基金利率期貨計算，市場預期美國聯準會2024年3月開始降息機率高，全年可能降息約125~150bps，後續對於聯準會利率路徑的預期變化將會是主導公債殖利率波動的主因。法人表示，美國非投資級債在主要債種中表現領先，隨著美國軟著陸機率升高，2024年非投資級債有望隨金髮女孩經濟起舞，領先市場掌握超額報酬先機，政策面與評價面來看，非投資級債已經迎來真正的投資甜蜜點，目前具備高息收及低價位兩大優勢，在經濟具韌性、衰退風險低的升息到頂階段極具投資潛力，未來表現可望倒吃甘蔗，投資人可進場布局。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，聯準會2023年12月會議結果帶來關鍵的態度轉向，無論 2024 年降息幅度是如同聯準會點陣圖顯示的3碼、或者市場目前預期的6碼(根據利率期貨反映)，對投資市場來說都是正向訊號，即便當前聯準會官員雖然對貨幣政策轉向仍不願鬆口，在通膨持續降溫下，市場預測 FED 將於3月放慢縮表步伐；預期美債殖利率曲線牛市趨陡，美國通膨數據放緩速度快於FED預期，就業市場仍穩健，美國經濟軟著陸機率高，美國經濟雖仍具韌性，但已經開始出現越來越多轉弱的訊號，未來聯準會貨幣政策朝更鴿派方向調整的機會最大，這也代表非投資級債面臨的利率風險已大幅下降，考量FED為避免美國經濟衰退，野村投信認為最快第2季將可能進入降息循環。

根據歷史經驗顯示，預防性降息有利股債市持續走揚，其中又以非投資等級債表現居前，現階段是布局美國非投資等級債的好時機，理由有三：

一、供給吃緊，資產價格有撐

2024年美國非投資級債的供給大幅下降且遠低於長期均值且偏低，一旦需求回溫將供不應求，此外，2025年之前到期債券金額偏低，不僅降低發債需求(供給面)，也有利降低違約率。

二、企業體質強健，違約續低

截至2023年12月違約率小幅升至1.3%(不包含承壓交換)，反映企業財務體質強化的結果，企業良好的財務與債務狀況也讓2024年美國非投資等級債違約率不致大幅攀升；此外，BB級債在過去三年接近零違約，而B級債違約率也僅溫和上升。

三、評價吸睛，潛力可期

目前美國高收益債指數到期殖利率接近8%，根據過去十年經驗，每當殖利率高於8%都是相當好的進場時機點，持有一年後正報酬機率達100%。

張繼文指出，2023年非投資等級債表現優異，因美國經濟表現明顯優於市場預期，雖然聯準會貨幣政策仍持續維持鷹派，但絲毫不影響非投資等級債的表現。2024年接近央行降息時間，在等待降息期間可以賺取債息，等到FED真正降息還可以賺資本利得，享受雙重甜蜜報酬，從過去十年經驗來看，在殖利率高於8%的進場時點，等於掌握鎖住近年罕見的高息機會，美國非投資級債基金擁有股市上漲連動性，但波動度遠低於股市，且又有債券票息收益做為緩衝。

根據歷史經驗，美國非投資級債若當年度為下跌，則後面的兩個年度皆為上漲，以2008年為例，美國非投資等級債經歷兩位數的下跌幅度-26.2%，次一年指數隨即大漲58.2%，且再下一個年度年指數持續上漲15.1%。2022年指數跌幅為-11.%，隔年(2023)上漲13.4%，代表2024年非投資等級債正報酬機率高，現在正是布局非投資等級債券的最佳時點。

預期在經濟軟著陸及聯準會降息環境下，美國非投資級債的風險調整後報酬仍相當具吸引力，儘管短期漲多後不排除有小幅修正的可能，但以技術面來看，2024年美國非投資級債到期金額僅 470 億美元，2025 年雖有 1240 億美元到期，但在 2025 年底前其實約達 90%的非投資級債發行人都沒有債券到期的狀況，少量債務到期代表再融資需求低，不僅從供給端支持非投資級債價格，也有利降低違約率。目前非投資等級債指數目前接近8%的殖利率仍相當具有評價吸引力，布局美國非投資級債不僅能掌握高殖利率的優勢，也同時具備資本利得的潛力。隨著通膨降溫，2024年將迎來降息，激勵美國非投等債彈迎來多頭，發揮高利息及高資本利得實力。