估值錯過三年印度股市多頭行情？2024印度股市續出風頭

印度股市在過去三年間的表現不斷創新高。反之，三年前估值較低的市場，投資表現反而普遍落後。滙豐投信認為，展望2024年，印度結構性改革帶來的投資潛能，以及許多利好因素，讓投資人仍聚焦於印度市場，將使印度股市的投資氣氛更趨正向，有利延續目前的多頭走勢。

在過去三年，股市有一個有趣的現象，就是估值和報酬率之間存在的反向關係。假設在三年前，若投資人仍以「估值」為投資的唯一考量因子，便有可能會錯過印度這些高成長地區。滙豐投信指出，以印度 Nifty100 指數為例，在2020年當時的預測本益比達28.3倍，估值較全球和其他亞洲股市相比明顯偏貴。

滙豐印度股票基金投資組合經理蔣智安表示，印度雖獲納入新興市場及全球股票指數，但占比仍顯不足。印度目前是全球第五大股票市場，市值3.7兆美元，卻僅占MSCI所有國家世界指數的1.5%1。加上印度對世界 GDP 的貢獻為7.5%，相比之下，印度股票仍在國際指數比重過小。

此外，隨著越來越多獨角獸企業上市，印度亦迎來強勁的盈餘成長。繼2018年至2021年印度企業盈餘每年成長12.6%，在印度企業持續受惠於數位化、基礎建設、能源轉型及印度製造等大趨勢下，2022年至2025年盈餘成長更將達到每年16.7%。

滙豐投信認為，印度企業盈餘成長加上經濟成長強勁及政策利多，顯示目前印度股市並非過度投資。加上印度股市目前最熱衷的買家仍是當地散戶投資者和當地投資機構，這亦為股市提供了充足流動性，也彌補近期外資流出並降低股市波動度。

在產業投資組合方面，滙豐印度股票基金則看好金融、醫療保健和房地產等投資主題。金融業方面，受益於資本強勁、正向信用的循環，投資主題以數位金融為主；近期印度房地產新建案銷售強勁，亦帶動相關房地產類股的上漲；另外，受惠於醫藥「印度製造」主題，印度政府扶持學名藥(根據專利過期的原始藥品的配方製成的相同藥品)，公司的獲利波動度低，長期亦不看淡。