外資上周賣超航海王 這兩檔神鬼奇航漲給你看

外資在2023年台股封關前一周大買超押寶元月行情，但2024年交易首日台股下跌77點。以今天盤面表現來看，外資長假前加碼的個股，以買面板雙虎友達（2409）、群創（3481）表現較佳，但減碼的「航海王」陽明（2609）、長榮（2603）今天雙雙收漲，似有錯估紅海衝突的影響性。

根據臺灣證券交易所統計，上周（2023/12/25~2023/12/29）外資在集中市場總買進金額為4,059.08億元，總賣出金額為3,204.46億元，買超為854.62億元。

進一步看外資上周在集中市場買超最多前三名，第一名為聯電（2303），買超123,598張；第二名為友達，買超88,883張；第三名為群創，買超75,559張。以今天收盤價來看，聯電收盤價下跌，友達、群創均為上漲。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司依序為第一名的中工（2515），賣超26,738張，賣超第二為亞力（1514）、賣超22,981張，賣超第三名為陽明、賣超17,042張；三檔個股今天股價均收紅，其中陽明因新年期間紅海衝突擴大，原先表態恢復紅海航線的馬士基受武裝份子攻擊，帶動歐洲線運價上揚，承攬商看目前運價漲勢已經持續至1月中旬。陽明今天上漲1.7元，收在53元，上周五同被賣超的長榮則上漲7.5元，漲幅超過半根停板、達5.23%，收在151元。

證交所同時統計外資2023年在台股進出資料，外資全年在集中市場總買進金額為21兆2,190.14億元，總賣出金額為20兆9,435.64億元，累計買超為2,754.50億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆649.58億元，占全體上市股票市值的40.63%，較12月22日的22兆5,201.25億元，增加5,448.33億元。