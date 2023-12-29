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台電強韌電網計畫發酵 帶動重電概念族群走強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

重電概念股族群昨（28）日表現亮眼，受惠台電強韌電網計畫政策題材發酵，不僅華城（1519）、士電（1503）雙雙鎖漲停至收盤，也帶動其它相關受惠個股如亞力（1514）、樂事綠能、大亞（1609），後市行情可期。

根據台電公司「強化電網韌性建設計畫」說明資料指出，強化電網韌性建設計畫共分為「推動分散電網工程」、「精進強固電網工程」、「強化系統防衛能力」三大主軸，預定未來十年內投入總計5,645億元預算。

華城昨日以348元收漲停，大漲31.5元，周KD目前黃金交叉。隨著台電的年度計劃結案期來臨，法人也預料第4季將成為全年設備出貨高峰。

此外，展望後市，法人也看好，華城在變壓器需求成長下，國際大廠之變壓器交貨時間已拉長至兩年以上，而華城可於一年半內交貨，具接單優勢，目前華城 2024-2025年之訂單已接滿，並開始洽詢2026年之訂單。

士電也以125.5元亮燈漲停，上漲11元。其中，士電的重電事業群迎來佳績，為了因應龐大的產能，也已新建倉庫，另又在原有的湖口廠區，斥資10億元加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計2024年底完成建置。

2024 華城 台電

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