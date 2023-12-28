12/28【早晨財經速解讀】道瓊又創史高 景氣燈大升！再不買來不及？
標普500指數周三小幅收高，進一步逼近歷史高點，繼續推動「耶誕老人行情」。由於市場沒有什麼利多因素，投資人對美股連續八周的漲勢略顯疲乏。
道瓊工業指數上漲111.19點，漲幅0.3%，至37,656.52點，創下歷史收盤新高；標普500指數小漲6.83點，漲幅0.1%，至4,781.58點，位比2022年1月3日創下的4,796.56點收盤只差0.3%；那斯達克綜合指數漲24.60點，漲幅0.2%，收在15,099.18點。費城半導體指數漲0.2%，再創歷史新高。
美國基準10年期公債殖利率從周二的3.885%小幅下降至3.788%。2年期債券殖利率從周二的4.339%小幅下降至4.242%。
Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「當沒有利多、成交也極少時，往往會看到趨勢的延續。」
「趨近年底資產價格繼續緩慢走高，」Navellier & Associates投資長 Louis Navellier表示，「1月可能會出現一些延遲的獲利了結，但仍有大量資金在場外觀望，準備逢低買入」。
根據Ned David Research匯編的數據，之前標普500指數至少時隔一年後再創歷史新高有14次，其中13次該指數在一年後上漲，漲幅中值為13%。
標普500指數這一次花了將近兩年才重返之前的高點。去年，頑固的通膨、急進的升息和俄羅斯在烏克蘭的戰爭使股市失去上漲動力。投資人在進入2023年時還擔心可能即將衰退。
據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，金融市場預料明年3月降息1碼（0.25個百分點）的可能性為73.9%。
標普指數的11大類股中，房地產漲幅最大，受原油價格下跌拖累的能源股跌幅最大。
紐約時報公司(New York Times)控告微軟(Microsoft)和OpenAI侵犯版權後，股價上漲2.8%。
微軟小跌0.2%，高盛和摩根大通各漲0.8%和0.6%，帶動道瓊工業指數上漲；蘋果（Apple）微漲不到0.1%，終止連續四日頹勢。
比特幣挖礦公司Bit Digital大漲18.6%，該公司宣布計劃將挖礦業務增加一倍。
Coherus BioSciences大漲23.6%，美國食品藥物管理局（FDA）批准該公司用於抗感染治療的給藥設備。
Cytokinetics暴漲82.6%，其實驗性心臟病藥物達到後期研究的主要目標，有望與必治妥施貴寶同類藥物競爭。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言