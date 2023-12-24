雙展概念股 題材燒
台股近期延續多方格局，盤面類股良性輪動，法人指出，台北新車暨新能源車特展、美國消費性電子展（CES）將於近期陸續登場，相關題材股將吸引短多關注。
台新投顧副總經理黃文清指出，往年參展廠商多由高層站台，可望針對總經環境、庫存去化進度，及新一年展望釋出風向球，在現階段大盤位處高檔時，有助投資人釐清基本面與產業脈動。
豐田汽車純電跨界休旅概念車bZ Compact SUV將首次在台亮相，專家建議可留意近日股價相對壓抑的和泰車，近期有法人買盤加持的廣達、仁寶、正新、建準、麗清、強茂等，亦有表現空間。
CES展概念股近期開始暖身，尤其宏碁、華碩、台積電、神達、日月光投控、和碩、義隆、立積、美律、鈺太、富世達、華擎等法人進場卡位的強勢股，漲勢有延續機會。
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