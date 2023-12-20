台股歲末分紅季將來臨 聯發科首次半年度分紅、現金股息24.6元

台股歲末分紅季即將到來，有9家上市櫃公司宣布半年度配息，預計將派發489億元現金股利給股東。其中，聯發科（2454）首度進行半年度分紅，每股將派發24.60元現金股息。

即將進行半年配息為八方雲集、新普、家登、群聯皆為本月21日除息；聯發科明年1月4日除息；朋億*1月8日；聖暉*1月15日；環球晶1月19日；中美晶1月25日等9家公司除息，合計將發出489億元股東現金股利。

值得注意的是，半年配中每股配息金額最高為IC設計聯發科，每股配息金額高達24.60元，包含16.6元常態現金股利及8元特別現金股利。上半年每股稅後純益（EPS）達20.71元，預計於明年1月4日除息，發放總額達393億元，讓投資人在1月31日前享受豐厚的股息收益。

展望2024年，法人指出，考量科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利可達3.5兆，年增17.2%。觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，台股上漲機率接近70%，美國明年下半年可能開始降息，預估台股明年底部應是在第2季，之後一路向好震盪走高。

類股焦點上，法人分析，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長周期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。