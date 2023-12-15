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鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

外資單日買超211億 買盤最愛這十檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（15）日收在17,673.87點，上漲20.76點，三大法人買超158.37億元，但僅外資買超，單日買超211.7億元，統計外資買超前十大個股，華邦電（2344）高居外資買超個股冠軍，獲外資買超49,441張，其次則是買超中鋼（2002）41,559張。

台股今日以17,693.33點開高，盤中最高曾拉升至17,743.54點，最低則下滑至17,642.79點，鋼鐵股為強勢指標、中鴻（2014）、新鋼（2032）、新光鋼（2031）、彰源（2030）、聚亨（2022）、海光（2038）、燁興（2007）等股全數亮燈漲停，權王台積電（2330）也上漲，但午盤過後漲勢收斂，指數在平盤上下震盪，終場收在17,673.87點。

三大法人合計買超158.37億元，但投信及自營商都是賣超，僅外資買超211.7億元，投信賣超4.89億元，自營商賣超（合計）48.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.45億元，自營商（避險）賣超37.97億元。

統計外資今日買超個股前十大依序是華邦電、中鋼、復華富時不動產、陽明（2609）、元大台灣50反1、中工（2515）、聯電（2303）、元大台灣50、永豐餘（1907）、台積電等。

統計外資今日賣超個股前十大依序是英業達（2356）、正新（2105）、復華台灣科技優息、矽統（2363）、群益台灣精選高息、中信金（2891）、友達（2409）、台新金（2887）、神基（3005）、鴻海（2317）等；賣超英業達32,207張最多，其次是賣超正新24,363張。

外資 個股

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