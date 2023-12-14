台股開高走高上漲184點 三大法人買超340億

每一年的這個時候，總是有利股價上漲的日子，新舊曆年關交替，一方面回顧往事，一方面憧憬未來，不知不覺中，二○二三年即將走入歷史，今年以來，台股拉出接近二三％的漲幅，在亞洲僅次於異軍突起的日本，表現堪稱可圈可點。

2023-12-14 14:23