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台股開高走高上漲184點 三大法人買超340億
台股今（14）日開高走高，最高一度拉升至17668.35點，終場收在17653.11點，上漲184.18點，漲幅1.05%，成交量3,830.69億元，三大法人買超340.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超338.22億元，投信買超41.67億元，自營商賣超（合計）39.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.07億元，自營商（避險）賣超35.23億元。
聯準會今凌晨決定將政策利率區間維持不變，而 Fed 官員們傾向在新的一年降息0.75個百分點（3碼），利率決策轉鴿推動台股今日衝高，大漲近200點，其中台積電（2330）除息交易，開盤秒填息，隨後一路走高，終場收582元，上漲8元，漲幅1.39%。
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