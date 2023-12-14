英業達衝刺AI變飆股衝破51元「漲停鎖死」 網一看轉型後目標價嗨翻

代工大廠英業達（2356）今（14）日開盤再次跳空漲停鎖死，不少股民皆議論究竟發生什麼事了？事實上英業達已連續2個交易日開盤即漲停，交易張數達68萬張，相當驚人。網友們在ptt上討論說「從代工廠升級成IP股」、「太會了吧，開盤直接鎖漲停」、「英業達有辦法炒到400元嗎？」

據經濟日報的報導指出，英業達正加速衝刺AI布局，「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，已獲兩家IC設計大廠簽約，意謂集團正式由硬體製造跨入晶片設計，也是現階段本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並能夠實際出貨的業者。

有網友在ptt發文表示，發展晶片設計並不容易，結果一個組裝廠可以如此之神，實在太不可思議，「英業達這麼神速發展晶片，那其他廠在幹嘛？」有人留言認為，「在瘋AI時它就開始喊了！」、「早就在做了」、「其實沒你想像的難，只是要願意燒錢。」

還有人說，「我是看到新聞開盤前掛漲停買...就上車了」、「打開股票嚇到」、「月底應該破百沒問題」、「目標350吧」、「主力演了半小時然後開盤一價漲停，不讓散戶吃豆腐。」

甚至有網友看好英業達因為AI晶片切入IP領域，並認為「有IP股沒破百的嗎？」、「從代工變IP了…IP+AI這還不噴爛」、「你有看過IP股的50塊不到？」、「 轉型IP股上看100起跳了。」

不過有網友質疑英業達的財報，認為前三季EPS只有1.16元，並沒有比之前高到哪裡去，今年11月跟10月的營收還年減，股價本益比快25倍，雖然基本面不錯，但股價似乎有點被市場高估了，代工實力應該也還沒到獨霸不可取代的程度。但隨即有人回應說「股價看的是未來」、「它都悶這麼久了，難得有題材」、「我明天追，73再加碼。」