快訊

周海媚生前膝下無子女無配偶 上億遺產繼承者曝光

長年鑽研如何抗慢性發炎 醫自曝每天喝這一物助他停吃止痛藥

「帝王條款」遭出征 吳若權挺國中生：提醒世人互相尊重的重要

台積電開盤衝上581元 季配息3元、第13次當日就填息

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（14）日除息配息3元，是季配息3元以來第二度除息，隨美股昨日表現強勢，帶動台積電今日開盤後上漲7元，最高來到581元，順利在開盤就秒填息，也是季配息第13次當日就填息。

台積電今日除息的該季配息屬於今年第2季並預定將於明年1月11日發放。

法人觀察，數據顯示過往台積電季配息當日填息機率約七成，由於台積電除息部分僅占股價約0.5%，單一交易日的的股價漲跌幅度多數超過季配息除息金額，因此股價表現仍多看美股走勢。

統計顯示，台積電過去採季配息以來多能快速填息，前一次9月14日除息也隨著美股科技股表現強勢，台積電當時實現第12次季配息除息當天就填息，今日則為第13次當日完成填息。

回顧今年7月20日法說會上，台積電對外指出，未來股息將從可持續性轉向增加。在一片保守的展望中，台積電長期投資的股東則收到一絲好消息。

台積電10月法說會上總裁魏哲家也已提到，台積電看待2024年將是健康成長。

當時台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。外資分析師關注明年營運展望，魏哲家則提出大概方向，他說，AI需求仍強勁雖然不能全數彌補其餘應用，不過雖然產業庫存調整持續，目前看N3需求比三個月前來得好有助台積2024年健康成長。

分析師關注美國出口管制AI晶片至中國大陸等地對台積電的影響，魏哲家則說，看來實際影響小且可控。

台積電 配息 除息

延伸閱讀

00919飆不停股價破22元…該除息前還後買進？ 專家：漲到24殖利率也還有9％

台積電董座劉德音：半導體明年健康成長 請大家放心

台積電明除息 市值減777億、影響大盤指數24.82點

不是季配高股息型報酬就一定輸市值ETF！ 專家：00918不只除息還會填息

相關新聞

「應該」不升息啦…債券殖利率下跌！ 她曝短期對台灣的兩影響：沒撿到別灰心

相較於前幾天的觀察標的略微調整，主要是發現流動性跟折溢價問題。另外各家的美債20年幾乎都已經被法人掃光，所以我著眼投資級公司債。

12/14【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿…明年至少降息三次！道瓊創下歷史新高

美國聯準會（Fed）在美東時間13日下午3時（台灣時間14日凌晨3時）結束一連兩天的政策會議並公布會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%的22年高點，符合市場預期。從官員的利率預測可看出，明年可能至少降息三次，雖沒市場預期的四次那麼多，但比先前官員暗示的降息步調更快。

台積14日除息 多快填息受矚

台積電今天除息，每股配發現金股利三元，市值將減少七七七億元。證交所昨天表示，台積電除息後，大盤指數將減少廿四點八二點，台...

高股息ETF四天王 上衝

電子股表現回神，台股高股息ETF四大天王昨（13）日收盤價同步衝高，其中，元大高股息與國泰永續高股息續寫波段新高，群益台...

花旗按讚世芯 上看4,200元

花旗發布半導體產業報告，認為AI ASIC機會加速，相關概念股中看好台積電與世芯-KY（3661），將其評等為「買進」，...

台股12千金再現 嘉澤飆天價盤中衝破千元關卡

台股今（14）日開高走高，盤中上漲逾百點，千金股也添新血，出現12千金，嘉澤（3533）開高後突破千元關卡，一度衝達1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。