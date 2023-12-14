台積電開盤衝上581元 季配息3元、第13次當日就填息

台積電（2330）今（14）日除息季配息3元，是季配息3元以來第二度除息，隨美股昨日表現強勢，帶動台積電今日開盤後上漲7元，最高來到581元，順利在開盤就秒填息，也是季配息第13次當日就填息。

台積電今日除息的該季配息屬於今年第2季並預定將於明年1月11日發放。

法人觀察，數據顯示過往台積電季配息當日填息機率約七成，由於台積電除息部分僅占股價約0.5%，單一交易日的的股價漲跌幅度多數超過季配息除息金額，因此股價表現仍多看美股走勢。

統計顯示，台積電過去採季配息以來多能快速填息，前一次9月14日除息也隨著美股科技股表現強勢，台積電當時實現第12次季配息除息當天就填息，今日則為第13次當日完成填息。

回顧今年7月20日法說會上，台積電對外指出，未來股息將從可持續性轉向增加。在一片保守的展望中，台積電長期投資的股東則收到一絲好消息。

台積電10月法說會上總裁魏哲家也已提到，台積電看待2024年將是健康成長。

當時台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。外資分析師關注明年營運展望，魏哲家則提出大概方向，他說，AI需求仍強勁雖然不能全數彌補其餘應用，不過雖然產業庫存調整持續，目前看N3需求比三個月前來得好有助台積2024年健康成長。

分析師關注美國出口管制AI晶片至中國大陸等地對台積電的影響，魏哲家則說，看來實際影響小且可控。